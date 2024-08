Mayra Dugaich Weezer cancela box de ‘SZNZ’ devido às baixas vendas

O Weezer anunciou o cancelamento de seu planejado box de SZNZ para “ não esperarem vendas suficientes para fazê-lo funcionar”.

Após seu LP de 2021 ‘ Van Weezer ‘, Rivers Cuomo e seus companheiros lançaram uma série de quatro EPs sazonais, SZNZ: Spring, Summer, Autumn e Winter , em 2022. No ano passado, a banda anunciou que eles estariam lançando um box do projeto SZNZ no X/Twitter para comemorar o aniversário de um ano da série. O tweet antecipou que o set “ chegaria em breve ”, mas não houve nenhuma atualização sobre o status do produto.

Karl Kooch – assistente do Weezer, webmaster, arquivista e “ quinto membro não oficial ”, revelou que os planos para o box ‘SZNZ’ foram cancelados. Na última sexta-feira (26), ele acessou o servidor Weezerpedia Discord e compartilhou: “Ok, palavra oficial: acabei de saber que a caixa SZNZ foi de fato cancelada, lamento confirmar. Aparentemente alto custo vs. não esperando vendas suficientes para fazê-lo funcionar. Parece o cancelamento da Broadway… apenas deixando o SZNS ser ‘como está’ e aproveitar”.

Vale lembrar que o Weezer anunciou uma série de cinco datas de shows consecutivos no Broadway Theatre em Nova York em junho de 2022. Cada show foi definido para focar em um EP ‘SZNZ’ diferente, começando com ‘ Spring ‘.

No entanto, Cuomo acessou a página oficial do Weezer no Discord para confirmar que os shows não aconteceriam mais conforme planejado: “Acabei de saber que nossos shows na Broadway foram cancelados (devido à baixa venda de ingressos e despesas inacreditavelmente altas). sinto muito dizer isso agora, depois de já termos investido tanto tempo, pensamento e emoção”.

“Desculpas extras para aqueles que agendaram horários e fizeram planos de viagem para estar conosco. Obrigado ao @Broadway Producer por todo seu trabalho duro e ótimas ideias. “Adorei para onde estávamos indo e espero que possamos encontrar uma maneira de ressuscitar nossa visão.”, finalizou.

Vale destacar que os Weezer estão prontos para embarcar na turnê norte-americana Voyage To The Blue Planet , que celebrará o 30º aniversário do ‘The Blue Album’. Eles tocarão o LP completo nos shows e também prometeram raridades e “convidados muito especiais ”. Eles serão acompanhados por The Flaming Lips e Dinosaur Jr.