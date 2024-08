Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (1), Jack Harlow comentou sobre sua carreira na atuação com a Variety. Ele imaginou que teria uma transição suave de rapper para ator, mas sua chegada em Hollywood teve um começo mais difícil do que ele esperava.

Ele refletiu sobre seu papel no reboot de White Men Can’t Jump de 2023 em uma entrevista franca com a publicação e não hesitou em fazer uma avaliação de sua estreia como ator.

“Aprendi que tenho muito mais trabalho a fazer” , acrescentou. “Tenho que melhorar se realmente quiser fazer isso. É duro. É mais difícil do que eu pensava.”

“Ou você faz ou não. Parecia que White Boys era o tipo de oportunidade que você aproveita e então aprende com o que acontece. É interessante, todos os melhores atores sabem como abrir mão do controle. Você não pode controlar muito disso.”, afirmou.

Vale lembrar que ele terá um papel em The Instigators , que será lançado na AppleTV+ em 9 de agosto.

O filme policial mostra Jack Harlow interpretando um personagem raivoso, algo diferente de seu temperamento habitual e atuando ao lado de lendas como os vencedores do Oscar, Matt Damon e Casey Affleck no filme sobre um assalto que se passa em Boston.

“Senti-me privilegiado por estar rodeado por esse nível de talento tão cedo na minha carreira ”, disse ele. “Como cheguei aqui? Eu tenho um personagem irritado. Não estou muito zangado em geral, então foi bom conseguir isso.”

Segundo a Billboard, Jack Harlow deixou de lado o lado musical este ano, pois não lançou nenhum single em 2024.

Jack Harlow lança o inédito álbum “Jackman”

Aclamado como o “hitmaker do amanhã” pela Variety , o rapper Jack Harlow lançou na última sexta-feira (28), o seu inédito álbum Jackman , já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

Além disso, com uma trajetória consistente, o rapper, ator e empreendedor está pronto para uma grande estreia nas telas com White Men Can´t Jump , remake do clássico cultural que ficará disponível para streaming no Hulu no dia 19 de maio .

Jackman , que conta com 10 faixas inéditas, é o sucessor de Come Home the Kids Miss You , lançado no ano passado e que vendeu mais de 113 mil cópias em sua semana de lançamento , além de estrear na terceira posição da Billboard 200 nos EUA.

Nativo de Louisville (EUA), Jack Harlow celebra seis indicações ao Grammy Awards , quase 30 certificações de platina pela RIAA e mais de 10 bilhões de stream s totais até o momento.

Assista o trailer: