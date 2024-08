Mayra Dugaich Post Malone revela lista de músicas do álbum ‘F-1 Trillion’

Na última quarta-feira (31), Post Malone compartilhou nas redes sociais a tracklist do novo álbum, F-1 Trillion.

Serão 18 faixas, que incluem parcerias com artistas como: Dolly Parton, Chris Stapleton, Tim McGraw, Hank Williams Jr., Brad Paisley, Sierra Ferrell, Lainey Wilson, Hardy, Billy Strings, Jelly Roll, Ernest e mais.

Vale destacar que Blake Shelton, Luke Combs e Morgan Wallen também participam do projeto, eles dividem os vocais com Post nas já lançadas faixas Pour Me A Drink, Guy For That e I Had Some Help.

O lançamento do disco de Post Malone está confirmado para o dia 16 de agosto no formato físico e digital.

No último dia 18 de junho, Post Malone compartilhou uma foto de um enorme outdoor revelando o título de seu sexto álbum: F-1 Trillion. Agora, segundo o site Vinews , o disco está programado para ser lançado em 16 de agosto pela Universal Music . Sua intrigante divulgação em um enorme outdoor exibia o logotipo do álbum com um tema de carro de corrida, criando expectativa entre os fãs.

O disco ganhará uma edição especial em vinil duplo branco que já está em pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

