Marcelo de Assis Rita Ora passa mal horas antes de show na Hungria

A cantora Rita Ora se viu obrigada a cancelar uma apresentação na Hungria poucas horas antes de subir ao palco na cidade de Debrecen por ter passado mal.

Ora se desculpa por ter cancelado sua apresentação depois de passar a noite em um hospital na capital húngara.

A voz de Poison estava programada para se apresentar no Campus Fesztival , em Debrecen , mas, ela seguiu as ordens dos médicos que recomendaram repouso absoluto.

“Por favor, perdoem essa reviravolta inesperada, mas infelizmente não poderia me apresentar no Campus Feztival hoje à noite” , disse Rita Ora aos seus 16 milhões de seguidores no Instagram , sem dar nenhum detalhe de seu estado de saúde.

E concluiu: “Depois de passar a noite no hospital em Budapeste, devo descansar completamente e seguir as ordens médicas. Sinto muito pelos meus fãs que estarão lá hoje e sou realmente grata pela compreensão de vocês.”

Rita Ora , dono do hit I Will Never Let You Down , também é jurada do The Masked Singer e técnica do The Voice Austrália .

Rita Ora lançou remixes de ‘Ask & You Shall Receive’

No dia 19 de julho, a cantora pop Rita Ora lança nesta sexta-feira (19) um EP de remixes de seu novo single Ask & You Shall Receive , que já está disponível nas plataformas digitais pela BMG . A faixa que foi originalmente co-escrita por Raye , foi reinventada por Zdot, One Track Brain e JACONDA em versões dançantes para pistas.

“Essa é uma música pra cima, com clima de verão e que fala sobre aproveitar o momento e as paixões, não tendo medo de se entregar a alguém especial. Foi co-escrita pela incrível RAYE e parece um momento de ciclo completo, pois tivemos memórias e momentos lindos quando estávamos na estrada juntas na turnê do ‘Phoenix’” , celebra Rita Ora , que poderá ser vista em breve atuando no filme Descendentes: A Ascensão de Copas , do Disney+ .

O clipe da versão original, foi gravado na mesma lavanderia do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e foi dirigido por Dano Cerny (de trabalhos com Sia , Labrinth e Demi Lovato ). A ideia foi emular um icônico comercial da marca Levi’s protagonizado por Nick Grant nos anos 1980.

Rita Ora , que acumula mais de 10 bilhões de streams e 13 músicas no TOP 10 das paradas britânicas em sua carreira, além de causar impacto no cinema e na moda, lançou no ano passado o álbum You & I , retratando diversas fases de uma paixão, que conta com faixas como You Only Love Me, Praising You (parceria com Fatboy Slim ) e Don’t Think Twice .

Recentemente ela começou uma série de vídeos intimistas recriando acusticamente a música e sucessos como A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey no projeto Garden Sessions . Os vídeos podem ser conferidos no canal oficial de Rita Ora no YouTube .