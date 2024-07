Marcelo de Assis Os shows cancelados do Queens Of The Stone Age

A banda Queens Of The Stone Age cancelou mais datas de sua atual turnê depois que seu vocalista, Josh Homme , foi submetido à uma cirurgia de emergência .

O grupo já havia realizado outros cancelamentos anteriormente, incluindo algumas datas de festivais na Eslováquia, Alemanha e Áustria no início de julho, depois que foi revelado que Josh Homme precisava retornar ao seu lar nos EUA para um tratamento médico emergencial.

“Devido aos cuidados médicos contínuos, é por ordem dos médicos que Josh Homme permaneça sob seus cuidados nos Estados Unidos. As seguintes apresentações do festival QOTSA foram canceladas…” , iniciou um comunicado oficial do Queens Of The Stone Age . “A família Homme e o QOTSA são muito gratos pela demonstração de bons desejos e compreensão gentil durante este tempo.”

As datas que foram recentemente canceladas pelo Queens Of The Stone Age incluem apresentações que estavam marcadas para o festival Way Out West na Suécia , Oya Festival na Noruega , Sydforsolen na Dinamarca , Le Cabaret Vert na França , Lowlands Festival na Holanda , Pukkelpop na Bélgica e Vilar de Mouros Festival em Portugal .

Em meio aos problemas de saúde de Josh Homme , a banda deve lançar uma turnê norte-americana em Boston, no dia 27 de setembro , mas ainda não se sabe se o vocalista estará recuperado completamente para cantar. Além disso, nenhum detalhe adicional sobre sua condição médica foi revelado.

“Acho que vamos dar uma pausa. Sei que temos alguns planos para o ano que vem que estão sendo discutidos vagamente”, disse o guitarrista Troy Van Leeuwen ao NME .

Queens of the Stone Age chegou a cancelar participação no The Town em 2023

A organização do festival The Town confirmou que a banda Queens of the Stone Age não participará do evento por orientações médicas . O trio Yeah Yeah Yeahs substituiu o grupo no palco Skyline no dia 9 de setembro .

No mesmo dia, se apresentarão Pitty, Garbage e Foo Fighters .

O Yeah Yeah Yeahs esteve em turnê de divulgação do seu mais recente álbum Cool It Down , seu quinto álbum de estúdio. Esta foi a terceira passagem da banda pelo Brasil.

A última vez que o grupo esteve por aqui foi em 2013, com shows em São Paulo, Rio e Belo Horizonte .