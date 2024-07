Laís Seguin Cailee Spaeny relembra shows de talentos que fazia com Chappell Roan

Cailee Spaeny revelou uma conexão surpreendente com a emergente sensação pop Chappell Roan . Durante uma partida de “Super-herói ou Popstar”, em uma entrevista com a MTV na Comic-Con, ela surpreendeu seus colegas de elenco de Alien: Romulus ao confirmar que ela e Roan, também de 26 anos, “costumavam fazer shows de talentos juntas”.

A atriz, conhecida por seus papéis em “Mare of Easttown”, “The Craft: Legacy” e “Priscilla”, cresceu perto de Springfield, Missouri, na mesma época que a cantora de Good Luck Babe . Embora competissem nas apresentações, Spaeny admitiu que Roan “sempre vencia” os concursos de talentos que participavam.

Com o passar dos anos, os caminhos de Spaeny e Roan seguiram direções diferentes, mas Spaeny revelou que elas ainda “trocam mensagens” de vez em quando. “Espero que possamos nos encontrar”, disse Spaeny. “Adoraria vê-la novamente.”

2023 foi um ano marcante para as carreiras de ambas. Spaeny teve uma ascensão meteórica à fama após interpretar Priscilla Presley no filme “Priscilla” de Sofia Coppola, enquanto Roan se firmou como um nome de destaque com seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess .

Em um TikTok postado em 22 de junho, Roan refletiu sobre sua recente fama e mencionou que “as últimas semanas foram loucas”, destacando o apoio que recebeu de outras artistas pop. “Ter pessoas que admiro estendendo a mão e oferecendo amizade ou ajuda é simplesmente incrível e me faz acreditar no mundo”, disse ela.

Embora não tenha mencionado nomes específicos, Roan já falou anteriormente sobre sua amizade próxima com Olivia Rodrigo , para quem abriu os shows na primeira parte da turnê norte-americana Guts . Rodrigo, de 21 anos, disse à People em julho que Roan é uma amiga “muito próxima” e alguém que “me inspira muito”.

Em uma entrevista no podcast “The Comment Section” com Drew Afualo em 17 de julho, Roan revelou que sente falta de “ser ela mesma” à medida que se torna mais famosa. “Sinto falta de brincar, obviamente, porque agora tenho vergonha de brincar”, ela disse. “Estou disfarçada a maior parte do tempo. Mas, tipo, sinto falta de andar por aí sozinha. Acho que ficar sozinha é [o que] sinto falta.”

Carreira de Chappell Roan

A cantora Chappell Roan continua a ganhar popularidade com seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess. O álbum alcançou seu primeiro top 10 na Billboard 200, enquanto o single Good Luck Babe! chegou ao top 10 da parada Hot 100. Segundo a Luminate, os streams da cantora aumentaram de 2,5 milhões no início do ano para impressionantes 80,3 milhões.

A música Hot To Go! também tem registrado um aumento significativo em popularidade global. Conforme relatado pela Billboard, a faixa aumentou seu alcance internacional de 35% para 44% nas últimas sete semanas. Atualmente, as 10 músicas mais transmitidas de Roan têm uma média de 41% de streams internacionais, um aumento em relação aos 35% de três semanas atrás.