Baixista da Zimbra perde quatro dedos em acidente com buggy

O baixista da banda Zimbra , Guilherme Goes , de 29 anos, sofreu um grave acidente de buggy durante uma viagem a Campos do Jordão, no interior de São Paulo, o que resultou na perda de quatro dedos da mão direita. Em um vídeo emocionado publicado no Instagram, ele compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde e agradeceu o apoio que tem recebido de fãs, amigos e familiares.

“Eu estava em um buggy, ele capotou e, na queda, acabei perdendo meus quatro dedos da mão direita”, explicou Guilherme, que está internado em Santos, no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu no dia 20 de julho, mas foi somente nesta semana que o músico decidiu se pronunciar nas redes sociais.

Devido ao acidente, a banda Zimbra, que é conhecida nacionalmente e já participou de festivais como Lollapalooza e Rock in Rio, precisou cancelar um show que estava previsto para Campinas, no interior de São Paulo, no dia 21 de julho. Apesar da gravidade do acidente, Guilherme afirmou que está se recuperando bem e que pretende continuar sua carreira como baixista.

“Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes com minha recuperação”, disse ele. No início, o processo de assimilação foi difícil, mas o músico destacou a importância de estar vivo e agradeceu pelo apoio que tem recebido. As mensagens de apoio foram essenciais para Guilherme durante este momento desafiador.

Ele expressou sua gratidão: “Isso me deu muita força, isso que me deu coragem para este recomeço”. Segundo o baixista, não há motivos para lamentar, mas sim para agradecer pela vida. Após o acidente, a banda Zimbra precisou ajustar sua rotina, mas Guilherme garantiu que os planos da banda continuam os mesmos.

Carreira da Zimbra

“Meus irmãos de banda me deram todo o espaço, me acolheram e me ouviram. Não queria que nada parasse, eu queria que tudo seguisse no plano inicial e vai seguir”, relatou. A banda, formada por Rafael Costa (vocal), Vitor Fernandes (guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria), tem planos de lançar um novo disco em breve.

Guilherme mencionou que o primeiro single desse disco será lançado nos próximos dias, destacando a importância especial dessa nova canção após o que ele passou. Formada em 2011 em Santos, a Zimbra se destacou no cenário nacional com seu estilo de pop rock e repertório autoral.

A banda já dividiu palco com artistas renomados como NX Zero, Natiruts, Capital Inicial e Fresno, além de participar de importantes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. A banda e seus fãs aguardam ansiosamente pela recuperação completa de Guilherme.