Laís Seguin Zélia Duncan relembra início do namoro com ex-mulher de Jô Soares

Flávia Pedras, ex-mulher de Jô Soares, revela no documentário Um Beijo do Gordo , disponível no Globoplay, que eles mantiveram uma relação próxima mesmo após a separação. O casal esteve junto entre 1987 e 1998. Após o término, ela iniciou um relacionamento com a cantora Zélia Duncan .

A mulher conta que, ao informar Jô sobre seu namoro com Zélia, ele reagiu com surpresa e apoio. “Quando eu falei que estava namorando a Zélia, eu já tinha namorado outras mulheres antes. Ele falou: ‘Jura?’ E eu disse: ‘É o seguinte, ela está com ciúmes da nossa relação. Vamos trazê-la aqui?’ E ele respondeu: ‘Claro, traz ela aqui.’ Ele foi um príncipe com ela. Ela, que já gostava dele, ficou desarmada. Para ele, era ótimo, era uma pessoa nova para contar histórias, e ela adorava.”

No documentário, Zélia Duncan revela que Jô soube do relacionamento delas cerca de sete meses após o início. Inicialmente, Zélia sentia-se desconfortável com a proximidade de Jô com Flávia. “A partir do momento em que Flávia conseguiu me inserir de alguma maneira, eu relaxei completamente. Eu não conseguia desfrutar da relação. Foi muito libertador. Chegou uma hora que eu brincava com ele e falava: ‘Somos um trisal, né Jô?’ Ele ria, adorava e brincava com isso. Foi um aprendizado interessante para nós três.”

Zélia e Flávia estão casadas desde 2019 e conviveram com Jô Soares até sua morte em agosto de 2022. A série documental lança uma luz sobre a dinâmica única entre os três e destaca a capacidade de Jô de manter laços de amizade fortes e genuínos, mesmo após o fim de um relacionamento amoroso.

Carreira de Zélia Duncan

Duncan começou sua carreira no início dos anos 80, adotando inicialmente o nome artístico Zélia Cristina. Lançou seu primeiro LP Outra Luz em 1990, mas insatisfeita, passou um tempo nos Emirados Árabes. Em 1992, ao retornar ao Brasil, participou do songbook de Dorival Caymmi e adotou o nome Duncan. Em 1994, lançou o CD Zélia Duncan com o hit Catedral . Seus álbuns subsequentes, como Intimidade (1997) e Acesso (1998), a levaram para turnês internacionais.

Em 2004, lançou Eu Me Transformo Em Outras e, em 2005, Pré Pós Tudo Bossa Band . Em 2006, integrou a turnê de retorno dos Mutantes . Lançou o DVD Amigo é Casa com Simone em 2008 e o CD Pelo Sabor do Gesto em 2009, recebendo prêmios e indicações. Em 2011, comemorou 30 anos de carreira com o DVD Pelo Sabor do Gesto Em Cena e o espetáculo Totatiando .

Em 2012, gravou Zélia Duncan canta Itamar Assumpção Tudo Esclarecido e apresentou a 22ª edição do Prêmio de Música Brasileira. Venceu duas categorias no Prêmio da Música Brasileira em 2013. Em 2015, relançou Eu Me Transformo Em Outras e lançou Antes do Mundo Acabar . Em 2016, ganhou prêmios pelo álbum Antes do Mundo Acabar e estrelou o musical Alegria, Alegria em 2017.