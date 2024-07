Laís Seguin Nick Mason, do Pink Floyd, declara que banda jamais se reconciliará

Nick Mason , baterista do Pink Floyd , afirmou que não há possibilidade de reconciliação entre os membros da banda, David Gilmour e Roger Waters , após décadas de rivalidade. Roger Waters, que hoje tem 80 anos, deixou o grupo em 1985 após uma tentativa fracassada de impedir que os demais integrantes usassem o nome Pink Floyd.

Em uma entrevista ao The Mirror, Mason, também com 80 anos, compartilhou sua visão sobre o futuro da música e como a inteligência artificial (IA) poderia desempenhar um papel importante. “Seria fascinante ver o que a IA poderia fazer com novas músicas. Seria interessante explorar como seria o Pink Floyd se David e Roger fossem amigos novamente”, comentou ele.

Mason ainda sugeriu que a banda poderia adotar um estilo similar ao ABBA , utilizando a tecnologia para criar novas experiências musicais. Apesar da longa disputa, Mason expressou arrependimento sobre como a briga ofuscou as conquistas da banda. Ele refletiu sobre os 55 anos de carreira, destacando que a maior parte do tempo foi repleta de diversão e privilégios, incluindo turnês mundiais e encontros com diversas personalidades.

Atualmente, Nick Mason continua a tocar as músicas antigas do Pink Floyd com sua banda, Saucerful of Secrets , que conta com Gary Kemp , do Spandau Ballet . Ele encontra alegria em manter o legado da banda vivo e acredita que o tempo suaviza as memórias, trazendo um “brilho mais rosado” à história do grupo.

A banda Pink Floyd

O Pink Floyd, famoso por álbuns icônicos como The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here , se apresentou pela última vez no show beneficente Live 8 em 2005. Embora os membros fundadores Syd Barrett e Richard Wright tenham falecido, a influência e o legado do Pink Floyd permanecem fortes.

Roger Waters e David Gilmour estiveram em conflito legal logo após a saída de Waters, que tentou dissolver a banda, alegando que o Pink Floyd não poderia continuar sem ele. No entanto, Gilmour e Mason resistiram, defendendo a continuidade do grupo. Waters admitiu em 2013 que sua tentativa de acabar com a banda foi um erro.

O grupo foi uma banda de rock britânica, formada em Londres em 1965. Inicialmente, conquistaram fãs como um grupo de rock psicodélico, destacando-se por suas composições extensas, experimentações sonoras, letras filosóficas e apresentações ao vivo inovadoras. Essas características os levaram a se tornarem líderes do gênero rock progressivo. O Pink Floyd é um dos grupos mais bem-sucedidos comercialmente e influentes na história da música popular.