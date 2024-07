Laís Seguin Pocah lança videoclipe de ‘Venenosa’ com participações de MC GW e Triz

Pocah lançou a música Venenosa , marcando o início de uma série de novidades que culminarão em sua apresentação no Rock in Rio . O novo single, que conta com as participações especiais de MC GW e Triz , está disponível em todas as plataformas musicais, juntamente com o videoclipe no YouTube.

“Estou muito feliz e animada em poder fazer meu primeiro lançamento de 2024 com um funk poderoso como esse. Passei muitos meses em estúdio produzindo o melhor material possível e esse single é a mistura do resultado que chegamos, mesclando beats e referências”, declarou Pocah. Ela acrescentou: “Investimos pesado e sinto que alcançamos o desejo de ter um audiovisual incrível com Venenosa “.

O videoclipe, gravado em Austin, no Rio de Janeiro, captura a essência urbana com cenas na linha do trem e em um bar, onde Pocah interpreta uma comerciante de uma “erva venenosa”. O visual urbano do clipe reflete o espírito da música, trazendo uma combinação de elementos visuais e sonoros que prometem impactar o público.

Com este lançamento, Pocah inicia uma sequência de novidades que prometem agitar seus fãs até sua aguardada apresentação no Rock in Rio. A cantora está entusiasmada com as novas produções e acredita que Venenosa é apenas o começo de um ano repleto de surpresas e sucesso.

Carreira de Pocah

Pocah, cujo nome verdadeiro é Viviane de Queiroz Pereira, nasceu em uma família simples na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no município de Queimados, e foi criada em Duque de Caxias. Filha da ex-empregada doméstica Marines de Queiroz e do comerciante Leonardo Pereira, Pocah é conhecida por sua semelhança física com a personagem indígena do filme Pocahontas , o que lhe rendeu o apelido pelo qual é famosa.

Durante sua infância, a mãe de Pocah trabalhou como babá do filho caçula da atriz Vera Fischer . Em depoimento nas redes sociais, Pocah expressou sua gratidão à atriz: “Você é fundamental na minha vida, Vera. Você foi a minha primeira inspiração artística”, escreveu. Antes de se aventurar no funk e no pop, Pocah tinha uma forte inclinação para o rock, influenciada por seu irmão, que tinha uma banda. Aos 12 anos, ela acompanhava o irmão nos shows da banda e foi em um desses eventos que seu interesse pelo funk despertou.

Em um evento de funk, Pocah fez amizade com os participantes e chamou a atenção de um DJ, que namorava uma das moças que conheceu. Sabendo do desejo de Pocah de se tornar cantora, o DJ a convidou para um teste em sua gravadora. Após ser aprovada, ele produziu sua primeira música, Seu Nome .