Vicious End Supla e DJ Gustah conectam o rock e o trap em ‘Faster (Vicious End)

De um lado, um roqueiro. Do outro, um DJ produtor. E o que parecia impossível virou música. Faster (Vicious End), single que inaugura a inusitada parceria entre Supla , ícone da rebeldia oitentista, e Gustah , um dos grandes nomes da produção de urban music no Brasil, é o primeiro lançamento de um EP que, em breve, chegará ao streaming.

A faixa estará disponível a partir das 21h desta quinta-feira (25) pela Universal Music , via Virgin Music .

Faster (Vicious End) nasceu em um ambiente propício à colaboração e à experimentação: as famosas “camp songs” realizadas nos estúdios da 2050 Records , selo responsável pelo lançamento, sediado no Morumbi , na zona oeste de São Paulo.

“Foi muito bacana participar de alguns desses encontros com artistas e produtores de outras gerações. Eu era, possivelmente, o único cara que fazia rock ’n roll no meio da galera, mas cheguei lá e, de forma natural, com meu estilo, comecei a versar em cima de bases trap produzidas por Gustah. Nossa identificação musical foi imediata!” , lembra Supla .

“Além de ‘Faster’” , diz Gustah , “outras cinco parcerias estão sendo finalizadas, prontas para saírem do forno e celebrar o encontro de dois universos que, à primeira vista, pareciam distantes, mas que, graças ao nosso entrosamento, se revelaram surpreendentemente complementares”.

A tecnologia que Supla utilizava nos anos 1980

Supla , que, em 1984, utilizou sequencers (hardware capaz de controlar a reprodução de ritmos e notas musicais) em produções de sua primeira banda de rock, a Tokyo , e, nos anos 2000, ao lado do beatmaker e grafiteiro Kojak , usou uma MPC (espécie de bateria eletrônica/sampler utilizada em gravações de rap e funk) em algumas faixas de seu álbum solo, O Charada Brasileiro , acrescenta: “ Apesar de ‘vir’ de Beatles e Stones, sempre soube lidar com tecnologia! Se a música é boa, não importa o estilo!”.

Com letra existencialista, que fala sobre paixões não correspondidas, Faster (Vicious End) também chegará ao YouTube .

O videoclipe do single, filmado há alguns dias nas ruas de Shibuya (Tokyo), sob-direção do próprio Supla e de Filipe “Tomateness” Aoki, será lançado no canal do artista no dia 1º de agosto .