G Soyeon do (G)I-DLE quer escrever músicas para o NewJeans

Soyeon do (G)I-DLE fez uma aparição no programa Kim Shin Young’s Noon Song of Hope da MBC FM4U. Durante a entrevista, quando questionada sobre qual grupo ela gostaria de escrever músicas, a cantora não hesitou em mencionar o NewJeans . “Eu poderia dar a eles não apenas uma música, mas cem músicas. Se eles quiserem alguma, é só entrar em contato comigo a qualquer momento,” disse ela com um sorriso tímido.

Kim Shin Young brincou que, se fosse para o NewJeans, ela teria que ceder imediatamente, ao que Soyeon respondeu com entusiasmo que também ama o grupo aespa , mostrando seu espírito de fã. A comediante elogiou os membros do (G)I-DLE, destacando o quão interessantes e únicos eles são. Soyeon, ouvindo, comentou que sua inspiração para a música “Klaxon” veio do desejo de ser tão admirada quanto seus ídolos da época.

A conversa então se voltou para a próxima turnê mundial do (G)I-DLE. Kim Shin Young mencionou a quantidade de trabalho que o grupo tem com as constantes turnês, destacando que esta será a terceira turnê mundial do grupo. Soyeon expressou seu desejo de fazer uma turnê nacional, dizendo que seria um sonho realizado para o grupo, destacando a dificuldade de ter muitas pessoas assistindo mesmo em Seul.

Soyeon compartilhou detalhes sobre a turnê, que começará nos dias 3 e 4 de agosto na Arena Olímpica de Ginástica e se expandirá para cidades como Hong Kong, Japão, Estados Unidos, Tailândia e Austrália. Ela expressou seu orgulho e surpresa pelo sucesso da venda de ingressos, mencionando que a arena estava esgotada e até mesmo assentos com vista restrita foram abertos.

Durante a entrevista, a DJ Kim Shin Young perguntou a Soyeon sobre suas recentes apresentações e o que a deixou mais nervosa, comparando sua participação no Blue Dragon Series Awards, o S Broadcasting Station’s Music Festival e sua performance ao vivo no programa.

Soyeon revelou que, apesar do apoio das integrantes do (G)I-DLE, ela estava particularmente nervosa naquele dia. Kim Shin Young elogiou a artista por sua capacidade de cantar com tanta confiança, observando que esse nível de desempenho só é possível para quem realmente cria a música. Soyeon agradeceu pelo reconhecimento e pela oportunidade de cantar sozinha.

Jennifer Lopez lançou faixa colaborativa com (G)I-DLE

Jennifer Lopez lançou faixa colaborativa, This Time Around , que conta com a participação do grupo de K-pop (G)I-DLE. O single, parte do aguardado álbum da artista, já está disponível em todas as plataformas digitais pela BMG. O álbum, intitulado This Is Me… Now , marca o retorno de JLo à música após uma década.

É uma homenagem ao icônico This Is Me… Then (2002) e vem acompanhado pela produção original da Amazon, This Is Me… Now: A Love Story , dirigida por Dave Meyers, conhecido por seu trabalho em videoclipes como Humble de Kendrick Lamar e no tears left to cry de Ariana Grande .