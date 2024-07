Mayra Dugaich 4ª temporada de ‘Bridgerton’ será focada em Benedict Bridgerton

Nesta terça-feira (23), foi anunciado que a quarta temporada de Bridgerton da Netflix se concentrará na história de amor do personagem Benedict Bridgerton.

Benedict, interpretado por Luke Thompson , ficou em segundo plano nas últimas temporadas, mas agora será o próximo irmão Bridgerton a encontrar sua alma gêmea. A temporada seguirá os eventos do terceiro romance Bridgerton de Julia Quinn, “ An Offer From a Gentleman ”, que mostra Benedict procurando por uma “ dama de prata ” que ele conhece em um baile de máscaras e que acaba sendo uma mulher de origem humilde. chamada Sophie Beckett.

Na sinopse da 4ª temporada, o streaming deu mais detalhes: “ A quarta temporada de ‘Bridgerton’ volta seu foco para o boêmio segundo filho Benedict (Luke Thompson) ”. Apesar de seus irmãos mais velhos e mais novos serem casados ​​e felizes, Benedict reluta em se estabelecer – até que conhece uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras de sua mãe.”

“ Eu sabia que as pessoas tinham a sensação de que Benedict poderia ser gay ”, disse a roteirista Jess Brownell. “ E pessoalmente, fez sentido para mim. Ele não tem apenas a mente aberta, parece o tipo de pessoa que não se preocuparia tanto com gênero – alguém que poderia ser mais fluido e pansexual. Ele está realmente atraído pelo espírito de alguém. E então parecia que deveríamos dar sentido às peças que estavam nas temporadas 1 e 2. Isso era o que estávamos tentando fazer com o enredo dele.”

“Benedict sempre foi um pouco perdido – ou livre, dependendo de como você quer ver as coisas. Mas agora ele está tentando encontrar algo um pouco mais sólido em si mesmo”, disse Luke Thompson ao Tudum da Netflix.

Vale lembrar que a vez de Thompson como protagonista ocorre depois de três temporadas em Bridgerton em um papel coadjuvante como Benedict, após as temporadas anteriores do romance de época de Shonda Rhimes focado em seus irmãos na tela e seus parceiros: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page), Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) e Colin e Penelope.

De acordo com a Variety, ainda faltam entrar na lista de protagonistas os irmãos “ Bridgerton ” restantes: Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) e Hyacinth (Florence Hunt). Vale destacar que a Netflix apenas renovou a série até a quarta temporada.

3ª temporada de ‘Bridgerton’ entra no Top 10 de séries mais vistas na Netflix

Na última terça-feira (2), a terceira temporada de Bridgerton entrou na lista dos títulos mais populares da Netflix de todos os tempos.

Com um acumulado de 91,9 milhões de visualizações desde a estreia em 16 de maio, a temporada está em 10º lugar na lista de séries em inglês mais vista de todos os tempos na plataforma.

Vale destacar que a Netflix mede a audiência com base nas visualizações durante os primeiros 91 dias de transmissão de cada título. Este total foi calculado em 30 de junho, apenas 45 dias após 16 de maio, o que significa que a temporada vai continuar a subir ainda mais.

Vale lembrar que como a temporada foi lançada em duas partes, ela não foi elegível para a lista de Mais Populares até depois de 13 de junho, quando os quatro episódios finais foram lançados.

A Netflix calcula as visualizações dividindo o tempo total de transmissão por tempo de execução. Mas em 9 de junho, os primeiros quatro episódios atingiram 88,9 visualizações, o suficiente para entrar na lista.