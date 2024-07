Laís Seguin Kelly Key revela intenção de se aposentar em Portugal

Kelly Key , de 41 anos, revelou por meio das redes sociais os planos futuros, incluindo sua intenção de se aposentar em Portugal. A cantora, que atualmente reside em Angola com o marido Mico Freitas e seus três filhos, compartilhou que a família está desfrutando de férias no Brasil, mas tem planos de mudar-se para Portugal após sua aposentadoria.

“Nós estamos no Brasil de férias. Atualmente, vivemos em Angola há três anos e, provavelmente, iremos nos aposentar em Portugal. Por enquanto, mantemos esses três países como nossos lares e seguimos transitando entre eles sem pressões” , escreveu Kelly Key em uma postagem recente.

A artista, que iniciou sua carreira de sucesso no início dos anos 2000, tornando-se uma das maiores estrelas da música pop brasileira, também comentou sobre a adaptação à vida em Angola. O plano de aposentadoria em Portugal reflete o desejo do casal de ter uma nova fase tranquila e enriquecedora na vida.

Vida pessoal de Kelly Key

No final de 1999, Kelly Key conheceu Dalmo Belloti, um empresário musical e diretor artístico da Sony Music, que estava à procura de uma jovem cantora para um novo projeto. O objetivo era lançar uma artista que combinasse música pop dançante e R&B com coreografias marcantes, semelhante ao trabalho de Britney Spears . Dalmo convidou Kelly para gravar um disco demo, mas inicialmente ela recusou, pois não tinha planos de seguir carreira como cantora, desejando apenas ser apresentadora. No entanto, incentivada por seus pais, Kelly acabou aceitando o convite.

Em 2000, ela gravou a demo com o produtor musical Cuca. A gravação foi enviada para várias gravadoras e chamou a atenção da Warner, que ofereceu a Kelly um contrato para cinco álbuns e outros projetos paralelos, dependendo do sucesso de sua carreira. Em busca de um nome artístico autêntico e impactante, Kelly adotou o nome Kelly Key, uma sugestão do fotógrafo Chico Audi durante um ensaio fotográfico. Ele argumentou que o nome simbolizaria a chave para o seu sucesso.

Em 1997, Kelly Key conheceu o cantor Latino durante uma seleção de modelos para um videoclipe. Logo depois, começaram a namorar e, em 1999, foram morar juntos quando a cantora tinha apenas 16 anos. Apesar de nunca terem oficializado o casamento, o casal teve uma filha, Suzanna Afonso Rocha Freitas, nascida em 30 de outubro de 2000, no Rio de Janeiro.

Após o nascimento de Suzanna, Kelly voltou a morar com os pais para receber apoio, o que contribuiu para o esfriamento do relacionamento com Latino. Em junho de 2002, eles se separaram definitivamente. Em julho de 2002, Kelly viajou para Angola para realizar alguns shows, onde conheceu o futebolista e empresário Jaime Pedro Freitas, conhecido como Mico.

Eles começaram a namorar em novembro do mesmo ano e, em janeiro de 2003, passaram a morar juntos. A união foi oficializada em 3 de março de 2004, com uma cerimônia civil e religiosa na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro, seguida de uma festa na casa de festas Vila Riso, em São Conrado. A celebração, que incluiu o fretamento de um avião para trazer parentes de Lisboa e Luanda, teve um custo superior a 300 mil reais. Em julho de 2004, Kelly anunciou estar grávida pela segunda vez e, em 18 de julho de 2016, revelou a terceira gravidez.