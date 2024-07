Djenifer Henz [object Object]

A icônica faixa Dancing In The Dark , lançada por Bruce Springsteen em 1984, fez um retorno notável ao Top 40 do Reino Unido , após uma ausência de quase quatro décadas. A canção, que já não figurava nas paradas desde abril de 1985, voltou a ganhar destaque devido a uma combinação única de fatores, incluindo a efervescência do futebol e o crescente interesse dos fãs.

A razão por trás do retorno da música às paradas britânicas está diretamente ligada ao entusiasmo gerado pela Euro 2024 . O suporte fervoroso dos fãs ingleses, que usaram a música para homenagear o jogador de futebol Phil Foden , trouxe nova vida ao clássico. O futebol pode não ter retornado para casa, mas a onda de apoio dos torcedores ingleses fez com que a canção de Springsteen saltasse para a posição 36 , marcando seu primeiro retorno ao Top 40 em 39 anos.

Enquanto Dancing In The Dark celebra seu retorno triunfante, outros destaques da parada incluem a continua dominação de Sabrina Carpenter . Seu single Espresso mantém-se no topo das paradas por uma sétima semana não consecutiva, solidificando sua posição como uma das artistas mais populares do momento.

Carpenter, que também ocupa a segunda posição com Please Please Please , iguala Ed Sheeran em termos de semanas simultâneas no número 1 e no número 2, com um impressionante total de cinco semanas.

A competição nas paradas também inclui o mais recente lançamento de Eminem . O álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grace) trouxe um novo single para o número 4, com Houdini .

Eminem continua a ser uma força dominante, com várias entradas de seu álbum no Top 20 , incluindo Habits ft. White Gold (11) e Renaissance (13). Com um total de 49 singles no Top 40, Eminem reafirma seu status como um dos maiores nomes do rap .

O rap moderno também está em alta, com a estreia de Did It First de Ice Spice e Central Cee no número 15. Esta colaboração marca o terceiro hit de Ice Spice no Top 40 e o 26º de Central Cee.

Além disso, o single Kisses de Bl3ss , CamrinWatsin e bbyclose subiu para o número 24 , enquanto Move de Adam Port , Stryv e KeineMusik fez sua estreia no Top 40 , saltando para a posição 39 .

Com mudanças constantes e novos talentos emergindo, o cenário musical continua dinâmico e emocionante, refletindo a diversidade e a evolução das preferências dos ouvintes.

O retorno de um clássico

A energia vibrante da música, que capturou a essência do pop-rock dos anos 80 , encontrou nova vida através da paixão dos torcedores, reforçando o impacto duradouro de Springsteen na música pop e no cenário esportivo.

A volta de Dancing In The Dark ao Top 40 é um testemunho do apelo atemporal da música de Springsteen . Lançada como parte do álbum Born in the U.S.A. , a faixa rapidamente se tornou um hino dos anos 80, conhecida por sua produção cativante e pela performance carismática do artista.

A música originalmente alcançou o pico no 2º lugar da parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e continua a ser uma peça central em muitos dos shows ao vivo de Springsteen .

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis