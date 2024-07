Mayra Dugaich Ariana Grande vai se juntar à plataforma coreana Weverse

De acordo com a Billboard , a cantora Ariana Grande se juntará à plataforma coreana de superfãs, Weverse , neste domingo (21).

Ao ingressar na plataforma, ela poderá postar mensagens e conteúdo em sua própria comunidade, realizar transmissões ao vivo para os membros, ler cartas personalizadas de fãs, fazer upload de conteúdo de mídia exclusivo, compartilhar mensagens que desaparecem e usar a popular Weverse Shop, que vendeu mais mais de 18 milhões de mercadorias no ano passado para fãs em mais de 198 países.

Vale lembrar que desde a abertura em junho de 2019, com Tomorrow x Together como seu primeiro artista, a Weverse agora hospeda 146 artistas de países como Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Sua maior comunidade, do BTS , possui 26 milhões de membros, enquanto a comunidade Enhypen tem 9,8 milhões. Foi registrado mais de 155 milhões de downloads vitalícios e uma média de 10 milhões de usuários ativos mensais em 245 países e regiões, com 90% de sua base de usuários vindo agora de fora da Coreia.

“A sorte para nós é que os ídolos do K-pop são os tipos de artistas que têm uma base de fãs muito forte” , disse Joon Choi, presidente da Weverse Company, à Billboard.

Embora os artistas possam usar o Weverse para acessar dados próprios para entrega de conteúdo, promoção e para se manterem conectados com fãs internacionais, a plataforma expandiu as oportunidades em música ao vivo não apenas com streaming de eventos, mas também com o Weverse Con Festival e uma ferramenta Weverse by Fans por meio da qual os fãs podem desenvolver seus próprios produtos.

“Estivemos lá antes e temos uma longa experiência em observar as demandas de nossos fãs” , acrescentou Choi. “É por isso que fomos capazes de criar este serviço de fãs completo que inclui desenvolvimento de produtos, venda de produtos, comunidades, vídeos, transmissão ao vivo e até revistas… Eu vejo o crescimento de startups ou serviços que estão entrando neste mercado [de superfãs] específico e isso é bom. Quanto mais concorrência no mercado for, na verdade, melhor para nós, porque ser o único nesse setor de mercado específico deixa-nos nervosos.”

Ariana Grande promete lançamento de ‘Eternal Sunshine’ Deluxe

Na última terça-feia (9), a cantora Ariana Grande esteve no podcast The Shut Up Up Evan e confirmou que irá lançar uma versão deluxe de seu sétimo álbum de estúdio Eternal Sunshine .

Ela já havia comentado sobre o assunto no podcast de Penn Badgley, Podcrushed. “Eu definitivamente pensei que este álbum era perfeito como era, e ainda me sinto assim. Com o tempo, fui inspirado a escrever mais músicas e inclinado a fazer esse luxo. Estou realmente tentado a colocar um botão criativo nessa narrativa e tenho muitas idéias” , afirmou.

Porém, o álbum não será lançado em um futuro próximo, já que a cantora está envolvida no filme Wicked. “Eu não quero apenas dar um tapa na música no que eu já acho que é uma versão perfeita do álbum. Quero deixá-lo viver neste estado atual por mais tempo, reserve um tempo para executar minha visão para este luxo e verifique se vale a pena a espera e tão especial quanto eu acho que pode ser” , explicou.

“Seria uma ideia realmente adorável poder chegar a fazer alguns shows entre os dois filmes Wicked. É por várias razões que não será uma turnê da maneira que eu costumava fazer “, afirmou no The Zach Sang Show.

“Seria uma pequena turnê de shows, eu acho. É algo que minha equipe e eu estamos trabalhando para criar opções “, finalizou.