Laís Seguin Simony passa por nova internação para tratamento de câncer

A cantora Simony foi internada nesta quarta-feira (17) no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, para dar continuidade a um tratamento contra o câncer. O procedimento de imunoterapia é uma etapa regular do tratamento, que ela iniciou após concluir as sessões de quimioterapia.

Em um gesto de transparência com seus seguidores, Simony compartilhou detalhes do tratamento por meio das redes sociais. “Fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Agradecendo a Deus, cheguei direto do aeroporto e vim para cá”, escreveu ela.

Ela também agradeceu os fãs e os profissionais de saúde que têm a apoiado ao longo da jornada. “Sempre muito agradecida e muito feliz de poder me tratar, de ter médicos maravilhosos”, afirmou Simony.

Vida pessoal de Simony

A renomada cantora brasileira Simony teve uma trajetória pessoal bastante marcada por altos e baixos ao longo dos anos. No final dos anos 1990, ela teve um breve relacionamento com o cantor Alexandre Pires . Em 2000, ela iniciou um relacionamento com o rapper Afro-X , que na época estava preso.

No mesmo ano, ela anunciou sua gravidez, o que expôs ainda mais sua vida pessoal para o público. Em junho de 2001, nasceu seu primeiro filho, Ryan Eduardo Benelli de Souza , e cinco meses depois, ela se casou com Afro-X. O casal também teve uma filha, Aysha de Fátima Benelli de Souza , nascida em maio de 2003. No entanto, o casamento chegou ao fim em meados de 2004.

Em 2005, Simony teve um breve relacionamento com o cantor Xande de Pilares e, em outubro do mesmo ano, conheceu o jogador de futebol Diego Souza . O relacionamento com Souza levou ao nascimento de sua filha, Pyetra Benelli de Souza , em agosto de 2006. Em dezembro de 2007, a cantora casou-se com o ator e rapper Marcelo Batista , e em setembro de 2012 anunciou o fim do casamento.

A cantora encontrou o engenheiro Patrick Silva em janeiro de 2013, e pouco tempo depois engravidou do seu quarto filho, Anthony , nascido em outubro do mesmo ano. O relacionamento com ele também terminou em maio de 2018. Na frente da saúde, Simony revelou em agosto de 2022 que havia sido diagnosticada com câncer no intestino.

Em julho de 2023, ela celebrou a remissão da doença, compartilhando a notícia de que havia vencido o câncer e estava em processo de recuperação. A luta de Simony contra o câncer tem sido uma fase desafiadora, mas sua força e resiliência continuam a inspirar os fãs e admiradores.