Mayra Dugaich Música de Lauana Prado é a mais tocada do 1º semestre de 2024

Na última terça-feira (16), foi divulgado que a faixa Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo) , de Lauana Prado foi a música mais tocada no primeiro semestre em 2024.

A faixa está no álbum “Raiz Goiânia (Ao Vivo)” (Universal Music), seguida por Barulho Do Foguete (Ao Vivo) (Som Livre), interpretada pela dupla Zé Neto & Cristiano.

Para além do sertanejo, as 2 músicas que integram o top 10 são do funk, com Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) (GR6 Music), nas vozes de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP &Mc Luki, completando o pódio na terceira posição. A faixa é seguida por outro sucesso do segmento: Pocpoc (Warner Music Brasil), de Pedro Sampaio, na quarta colocação.

A entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2024. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas.

Vale lembrar que o levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, no último ano o streaming foi responsável por 87% dos R$ 2,9 bilhões de receitas totais da indústria.

Lauana Prado anuncia versão MTG de ‘Efeitos’ com DJ Lelis

Acompanhando as novidades e tendências do mercado musical, a cantora sertaneja Lauana Prado acaba de anunciar a regravação de Efeitos na versão MTG em parceria com o DJ Lelis . A canção faz parte do repertório de Raiz ao vivo em São Paulo , em 2022, álbum de regravações da cantora que concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja . A nova versão estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir desta sexta-feira (19) pela Universal Music .

“Estou sempre de olho em tudo o que está acontecendo, hoje eu gerencio a minha própria carreira em sociedade com a Universal Music e GTS e estou ainda mais atenta às tendências e novidades. Quando surgiu a ideia de fazer o MTG de “Efeitos”, com o DJ Lelis, que é uma música que eu já tinha lançado a regravação em 2022, eu vi como uma grande oportunidade de trazer essa novidade para os fãs”, comenta Lauana .

A versão de Efeitos que será lançada agora pela Lauana Prado em parceria com DJ Lelis nesta semana é um MTG , sigla que significa “montagem” . De forma prática, MTG nada difere de um remix , podendo ser de apenas uma canção ou reunir músicas diferentes na mesma faixa com efeitos e alterações feitas pelo produtor e pelo DJ responsáveis.

Profissionais do mercado acreditam que esse movimento musical iniciou ainda nos anos 2000, ou até antes. Cariocas e mineiros disputam a origem do termo MTG, que alguns acreditam ter surgido no Rio de Janeiro com os DJ’s criando versões sobre qualquer música, mas há quem defenda que o movimento ganhou força na periferia com o funk em Belo Horizonte , que considera que a utilização da sigla MTG é uma forma de identificar que o remix é originário de Minas Gerais , diferenciando-o de versões do Rio e de São Paulo .

A ideia do MTG surgiu com o DJ Lelis , de apenas 18 anos e que é uma grande promessa da música. Ele já fazia remix sertanejos, alguns, inclusive, atendendo o desafio proposto por grandes artistas e apresentava as músicas em seus shows.

“A intenção quando criei o MTG de “Efeitos” é unir um clássico da música sertaneja com o ritmo envolvendo do beat do funk e, assim, conectar os dois públicos. Essa mistura com a Lauana, é uma parceria de sucesso de dois ritmos que sempre fizeram grandes hits, do sertanejo e funk” , afirma Lelis .