Nesta quinta-feira (18), a Warner Bros. divulgou um novo trailer do filme Beetlejuice 2.

De acordo com a sinopse, depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Vale destacar que Michael Keaton retorna ao seu papel icônico, ao lado da atriz Winona Ryder, como Lydia Deetz, Catherine O’Hara, no papel de Delia Deetz, e dos novos membros do elenco: Justin Theroux; Monica Bellucci; Arthur Conti, em sua estreia no cinema; e Jenna Ortega, como a filha de Lydia, Astrid, e Willem Dafoe.

Tim Burton dirige o filme a partir do roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, e do argumento de Gough e Seth Grahame-Smith, baseado nos personagens criados por Michael McDowell e Larry Wilson. Os produtores do filme são Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton, com Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg como produtores executivos.

A equipe de produção criativa de Tim Burton inclui o diretor de fotografia Haris Zambarloukos; colaboradores frequentes do cineasta como o designer de produção Mark Scruton, o editor Jay Prychidny, a figurinista vencedora do Oscar Colleen Atwood, o supervisor criativo de maquiagem e de efeitos especiais de maquiagem vencedor do Oscar Neal Scanlan e o compositor indicado ao Oscar Danny Elfman; e a designer de cabelo e maquiagem vencedora do Oscar, Christine Blundell.

Vale lembrar que a Warner Bros. Pictures apresenta Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice , cujo lançamento mundial nos cinemas e salas Imax está previsto a partir de 5 de setembro, com distribuição mundial da Warner Bros. Pictures.

Jenna Ortega revela detalhes de personagem em ‘Beetlejuice 2’

A atriz Jenna Ortega adiantou detalhes de sua personagem no filme Beetlejuice 2 em entrevista para a Vanity Fair .

“Não sei o quanto posso dizer, mas sou filha de Lydia Deetz. Ela é estranha, mas de um jeito diferente e não do jeito que você imagina, eu diria “, revelou.

Vale lembrar que Lydia Deetz é a icônica personagem de Winona Ryder no filme Os Fantasmas Se Divertem (1988).

“A relação entre Lydia e Astrid, minha personagem, é muito importante. E também é muito estranha porque precisa-se juntar as peças do que aconteceu na vida de Lydia, o que é legal, eu acho, para qualquer um que ama a personagem e está animado para vê-la novamente” , acrescentou.

Jenna Ortega comemorou o novo longa-metragem e a chance das novas gerações assistirem obras como o clássico dos anos 1980.

“Mas trazer de volta ‘Os Fantasmas Se Divertem’ – de todas as histórias existentes – é muito bom porque as pessoas precisam de histórias estranhas, esquisitas novamente. Nós precisamos apresentar à geração mais jovem, que está sempre no celular, novas ideias artísticas e criativas”, finalizou.

Michael Keaton, Catherine O’Hara, Monica Bellucci, Justin Theroux e Willem Dafoe completam o elenco. A direção é de Tim Burton.

Assista: