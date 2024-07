Laís Seguin Xamã se incomoda com preço do transporte público no Rio

O rapper Xamã se tornou viral ao manifestar a indignação com os preços das passagens do sistema público de transporte do Rio de Janeiro. O artista participou de uma brincadeira nas redes sociais com a Tropa da Mainstreet , onde precisou adivinhar as tarifas de diferentes meios de transporte, incluindo trem, ônibus, metrô, VLT, barca e BRT.

O vídeo brinca com o histórico do rapper em suas composições, onde frequentemente pede a redução dos preços das passagens. Este tema é abordado em seus sucessos como “Era Uma Vez”, “Poesia Acústica #6”, “Poesia Acústica #11” e “Malvadão 3”. O apelo de Xamã chegou a gerar um compilado viral e até mesmo um meme sobre o assunto.

Durante a brincadeira, Xamã foi informado pelo entrevistador que a passagem de trem havia aumentado. Ele deu um palpite de R$ 4,80, mas ao descobrir que o preço real era R$ 7,10, ele ficou indignado. “Carlho! Vai tomar no c! Abaixa essa prra aí… tá fda! Não sei o que fazer mais, não” , exclamou.

Em outro momento, ao ser questionado sobre o valor da tarifa do VLT, Xamã chutou R$ 5,80, quando na verdade o valor é R$ 4,30. Ao ouvir do entrevistador que o preço estava “suave”, ele novamente se revoltou. “Suave o car*lho!” , rebateu.

No final do vídeo, Xamã deixou um recado às autoridades: “Aumentou pra carlho essa prra! Abaixa essa p*rra aí! Em todo lugar tinha que ter uma passagem pelo menos mais barata também, dar uma condição do trabalhador conseguir chegar mais rápido no trabalho, chegar na casa da cheirosa…” , concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tropa da Mainstreet (@tropadamainstreet)

Carreira de Xamã

Xamã iniciou a carreira musical em 2016, destacando-se nas rimas. Com quatro álbuns lançados, “Pecado Capital” (2018), “O Iluminado” (2019), “Zodíaco” (2020) e “O Último Romântico Online” (2023), ele se tornou uma figura proeminente no cenário do rap brasileiro. O álbum “Zodíaco” se destacou por ter músicas com nomes dos signos, sendo “Leão” a mais popular, com mais de 45 milhões de visualizações. Este álbum contou com colaborações de artistas como Agnes Nunes , Luísa Sonza , Marília Mendonça e Gloria Groove .

Seu primeiro grande sucesso foi “Luxúria”, do álbum “Pecado Capital”, que conta com a participação do rapper Matuê e a produção de NeoBeats, acumulando mais de 80 milhões de visualizações no YouTube. Em 2021, a música “Malvadão 3”, com Gustah e Neo Beats, alcançou o topo das paradas no Brasil e a posição 48 no ranking global do Spotify.

Além de sua carreira musical, Xamã também está se aventurando na atuação. Ele faz parte do elenco do remake da novela “Renascer”, como o personagem Damião , papel originalmente de Jackson Antunes .