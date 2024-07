Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (15), a cantora argentina Nathy Peluso se apresentou no Tiny Desk Concert da NPR, onde cantou algumas músicas de seu recente álbum Grasa e a música Buenos Aires do álbum Calambre .

Vale destacar as faixas Aprender a amar e Legendario, algumas das músicas que mais se destacaram no álbum, representando a mensagem e sonoridade característica de Grasa .

As músicas Envidia e Remedio mostram com mais profundidade a versatilidade de Nathy em se abrir aos seus ouvintes e viajar entre diferentes gêneros e influências como o hip-hop ou a música dos anos 80.

Já Buenos Aires pertence ao seu álbum anterior Calambre (2020), sendo uma de suas faixas mais aclamadas pelo público em seus shows, e que continua fazendo sucesso ao longo dos anos.

Vale lembrar que o álbum Grasa foi lançado pela 5020 Records/Sony Music Spain. As 16 músicas são acompanhadas por vídeos idealizados por Nathy, dirigidos por Agustín Puente e produzidos por The Movement by Landia.

Nathy Peluso está se apresentando com a Grasa Tour , com datas confirmadas na Europa e América Latina, e pela primeira vez nos Estados Unidos.

Nathy co-produziu e co-escreveu as 16 músicas do álbum. A maioria das músicas é resultado de uma estreita colaboração com o músico e produtor venezuelano Manuel Lara (Kali Uchis, Bad Bunny), que também atua como produtor executivo.

Chaka Khan canta seus hits no Tiny Desk

A cantora Chaka Khan cantou seus hits e celebrou a cultura afro-americana na série especial da rádio NPR , Tiny Desk .

Ela interpretou faixas como Tell Me Something Good, What Cha’ Gonna Do For Me e I’m Every Woman.

Vale lembrar que Chaka Khan é conhecida como a Rainha do Funk.

Ela iniciou a carreira na década de 1970 com a banda Rufus, Khan criou um legado que inclui 22 álbuns, 10 Grammys, incursões no jazz e no teatro e colaborações com Prince, Stevie Wonder, Joni Mitchell e Quincy Jones.

Seu disco mais recente é Hello, happiness , lançado em 2019.

Confira: