Djenifer Henz [object Object]

MV Bill , conhecido rapper brasileiro, foi anunciado pela TV Globo como parte do elenco da próxima novela das 19h. No entanto, sua participação na produção está ameaçada devido a questões burocráticas envolvendo seu registro profissional.

De acordo com a Fábia Oliveira , MV Bill não tem DRT , o registro profissional necessário para atuar em novelas. Hugo Gross , presidente do sindicato, revelou que a emissora não pediu ainda uma autorização especial para que o rapper participe de Volta por Cima .

Eu já sabia que ele ia fazer a novela – ele esteve comigo. Eu não dei o registro pra ele, ele fez muita coisa sem registro, sem pedido na outra gestão que estava aqui como presidente , comentou.

Segundo Gross , a lei permite que profissionais atuem mediante autorização especial, mas até o momento a TV Globo não providenciou essa autorização para MV Bill . O sindicato já notificou a emissora sobre a situação e aguarda uma resposta oficial.

Na trama de Volta por Cima , MV Bill está escalado para interpretar Lindomar , pai da protagonista Madá, papel que será de Jéssica Ellen. O rapper tem participado ativamente da preparação da novela ao lado de outros nomes do elenco, como Viviane Araujo , Juliana Alves e Juliano Cazaré .

A novela, escrita por Claudia Souto com colaboração de Wendell Bendelack , Julia Laks , Isadora Wilkingson e Juliana Peres , promete envolver os espectadores com uma trama que aborda reviravoltas familiares após um acidente que impacta a vida de Lindomar, prestes a se aposentar como motorista de ônibus.

Com direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso , Volta por Cima tem sua estreia prevista para setembro deste ano na TV Globo .

Esse impasse marca um desafio para MV Bill, que além de rapper também tem se aventurado no campo da atuação. Fãs e espectadores aguardam para ver como a emissora e o sindicato resolverão essa questão, que pode impactar a produção e a escalação do elenco da novela.

MV Bill e a representatividade na TV Brasileira

Em 2010, MV Bill fez história ao entrar para o elenco de Malhação , na Globo , como um marco de representatividade na televisão brasileira. Sua participação na novela não apenas marcou o início de uma nova era de diversidade na mídia, mas também foi um ponto crucial em sua trajetória como voz dos favelados e dos negros na TV.

Em uma entrevista à Megazine na época, MV Bill expressou suas críticas à falta de representação de favelados e negros nas novelas brasileiras. Sua presença em Malhação foi vista como um passo importante para mudar esse panorama, promovendo uma narrativa mais inclusiva e autêntica na televisão.

Sempre fui muito crítico a novelas e sempre questionei a presença dos favelados e dos pretos. Na própria novela em que vou participar, também nunca consegui me ver. Mas há uma mudança no comportamento da direção do programa, entendendo a importância de ter uma novela condizente com a diversidade e os conflitos do povo brasileiro. Seria uma contradição minha não participar, já que propus mudanças em vários setores. E penso que, quando jovens de favela me assistirem participar, pensarão que esses lugares também podem ser ocupados por eles, comenta MV Bill na entrevista à Megazine.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis