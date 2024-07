The Music Journal Brazil Mumuzinho apresenta nova edição da ‘Resenha do Mumu’ no Rio

Mumuzinho movimenta multidões em seu show autoral, a Resenha do Mumu , que comprova sua consagração como um dos maiores nomes do samba nacional. A próxima edição do evento será neste domingo (21), na Cidade das Artes , no Rio de Janeiro . Os últimos ingressos estão à venda no site da Ingresse .

Com um palco 360º , a Resenha do Mumu sempre traz grandes convidados a cada edição, e os artistas que participam neste domingo serão revelados em breve. O artista prepara um repertório especial para mais de 3 horas em que estará diante do público nesta enorme festa, passando por toda a sua discografia na música – com destaque às músicas do álbum de 2022 que leva o mesmo nome do evento, pelo qual Mumuzinho recebeu um disco de ouro e uma indicação ao Grammy Latino .

O público também pode esperar pela performance de faixas que estarão presentes no novo DVD ao vivo do Mumu, Conectado , gravado no início do mês em São Paulo . Primeiro audiovisual do artista em mais de 10 anos, o projeto foi gravado diante de casa cheia em São Paulo e com participações especiais como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem e Turma do Pagode , entre outros.

DVD de Mumuzinho contou com participações especiais

No dia 3 de julho, o cantor Mumuzinho gravou seu novo DVD Conectados , no Vibra SP , em São Paulo. O show contou com várias participações especiais.

O espetáculo trouxe uma experiência visual inspirada na Broadway , com interações entre o artista, atores e bailarinos. Mumuzinho usou painéis de LED transparentes utilizados em shows do U2 .

Artistas como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, MC IG , Miltinho, Rodriguinho, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo participaram da gravação.

Vale lembrar que o novo trabalho celebra os 15 anos de carreira do artista .

O repertório do DVD contou com trinta faixas, vinte e cinco delas inéditas , oferecendo uma mistura de novos sons e clássicos do samba.

Serviço: Resenha do Mumu no Rio de Janeiro

Data: 21 de julho de 2024, domingo

Abertura dos portões: 15h

Local: Cidade das Artes (Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ)

Ingressos: On-line no site da Ingresse ( https://www.ingresse.com/resenha-do-mumu-cda/ )

Classificação 18 anos.