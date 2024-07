Marcelo de Assis Inédita no Brasil, sitcom ‘RBD: La Familia’ estreia no Globoplay

O Globoplay se tornou um ponto de encontro dos fãs de Rebelde desde a chegada da primeira temporada da novela mexicana que é sucesso pelo mundo. E, nesta terça (16) a plataforma estreou a sitcom RBD: La Familia , uma produção inédita no Brasil.

Em 13 episódios , disponibilizados juntos na plataforma, a obra mergulha em bastidores ficcionais da banda pop musical formada por Annie (Anahí), Dul (Dulce María), Poncho (Alfonso Herrera), Ucker (Christopher von Uckermann), Chris (Christian Chávez) e May (Maite Perroni).

A produção, de 2007, é inspirada no dia a dia do sexteto e mostra a rotina do grupo RBD . Entre os compromissos profissionais e a relação conturbada com a imprensa e o público, os protagonistas se envolvem em diversas confusões amorosas, enquanto tentam levar uma vida normal.

Embalada por romances, fofocas e muitos hits, a trama acompanha apresentações, turnês e o relacionamento da banda dentro e fora do palco. Annie, Dul, Poncho, Ucker, Chris e May praticamente moram juntos e, como toda convivência, às vezes os conflitos são inevitáveis. Na série, os seis aprendem a enfrentar a chegada da vida adulta e tentam encontrar respostas para novos dilemas e descobertas. Mas, acima de tudo, percebem que a amizade será o mais importante para solução dos seus problemas.

RBD: La Familia , criada por Pedro Damián e produzida pela Televisa , será exibida com áudio original e dublado e oo público ainda pode aproveitar a novidade para cantar, dançar e se emocionar com uma maratona das três temporadas da novela mexicana Rebelde, disponíveis na íntegra no Globoplay .

Turnê do RBD se tornou a maior da história de um grupo latino

No dia 27 de maio deste ano, foram divulgados novos números da turnê do RBD em 2023, a Soy Rebelde Tour .

De acordo com o perfil TouringData no X , a turnê que percorreu os Estados Unidos, Colômbia, Brasil e México , se tornou a turnê com a maior bilheteria por um grupo latino na história.

Segundo os dados do TouringData, a turnê do RBD com 54 shows , vendeu 1,6 milhão de ingressos e arrecadou US$ 231,7 milhões .

No Brasil, o quinteto vendeu mais de 454 mil ingressos , o que arrecadou US$ 39,3 milhões .

Foi revelado que o maior público da carreira do grupo foi registrado no Brasil, no Estádio do Morumbi , no dia 13 de novembro . Realizado em uma segunda-feira, eles cantaram para 67.579 pessoas .

Vale lembrar que com o fim dos shows em dezembro de 2023, foi pedido pelo grupo uma auditoria. Dulce Maria confirmou que foram encontrados erros na auditoria que investiga o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas .

“Uma primeira auditoria (investigação forense) já foi realizada pelo escritório de contabilidade Citrin Cooperman, em Nova York, o que demonstra que não há fraude ou uso indevido de fundos pela T6H. Mesmo assim, as partes decidiram de comum acordo realizar uma segunda auditoria com outra empresa para uma segunda confirmação”, afirmou o ex-empresário.

Confira o trailer de RBD: La Familia: