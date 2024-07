Marcelo de Assis Call The Police, com Andy Summers, se apresenta em SP em 2024

O trio Call The Police , formado por Andy Summers, Rodrigo Santos e João Barone anunciou nesta semana uma apresentação especial em São Paulo na casa Vibra, que acontecerá no dia 3 de agosto.

O baixista, compositor e cantor Rodrigo Santos e o lendário guitarrista inglês Andy Summers , do The Police , se conheceram no Rio de Janeiro em 2014, por intermédio do empresário Luiz Paulo Assunção , responsável pelo agenciamento de ambos. A partir daí iniciaram uma amizade musical que já se transformou em parceria e várias apresentações que mesclavam hits da lendária banda britânica, do Barão Vermelho e da trajetória solo de Rodrigo Santos .

Em 2017 Andy Summers e Rodrigo , convidaram João Barone dos Paralamas do Sucesso , um dos mais renomados bateristas deste país para dividir o palco. Alias foi o baterista quem sugeriu o título Call the Police .

“Será uma oportunidade incrível poder tocar com uma lenda da guitarra, como Andy Summers, e com Rodrigo, que está surpreendendo na tarefa de cantar o repertório clássico do The Police. Muito além de qualquer coisa, fica o nosso imenso respeito e agradecimento ao Andy, Stewart e Sting, por tudo o que fizeram de bom pela música. A obra do The Police está no hall da fama do rock” , define Barone .

Em São Paulo , os três músicos se reúnem no dia 3 de agosto , na Vibra São Paulo , com um repertório recheado de clássicos como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Driven To Tears, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic , entre outras surpresas que o trio Summers/Santos/Barone , prepararam para a turnê.

“É uma dádiva poder tocar e ser amigo de um ídolo de uma das maiores bandas da história. E esse cara está conosco, se divertindo, curtindo, querendo nos levar para vários países do mundo. Nos escolheu para sermos a turma oficial que vai rodar o planeta tocando The Police” , festeja Rodrigo .

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Uhuu.com e pontos autorizados, como as bilheterias do Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca .

Andy Summers : Um fã incondicional da musica brasileira, ele já gravou e dividiu o palco com artistas como: Roberto Menescal, Gilberto Gil e Victor Biglione entre outros. Andy foi considerado um dos maiores guitarrista de todos os tempos pela revista Guitar Player .

Ao lado de Stewart Copeland e Stin g, ele fez parte de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o The Police , com mais de 60 milhões de cópias vendidas e ganhador de vários Grammys. Andy, já emprestou seu talento também a artistas como Robert Fripp e o grupo The Animals . Em 2016 ele lançou o documentário Can’t Stand Losing You , que foi premiado por vários festivais de cinema pelo mundo, relatando a história da banda inglesa.

João Barone : Integrante e fundador dos Paralamas do Sucesso , começou sua carreira como baterista na banda, inicialmente considerada pela crítica musical como o The Police brasileiro , muito em função da maneira como João Barone emulava o estilo do baterista inglês Stewart Copeland . Em várias ocasiões Barone cruzou com os ídolos, como em 2007, quando Os Paralamas abriram para o show do The Police no Maracanã , e em 2011, no Festival PercPan , em São Paulo , quando o baterista brasileiro foi convidado a acompanhar Copeland em um show com um grupo folclórico italiano.

Rodrigo Santos : Depois de dedicar 25 anos como baixista do Barão vermelho , Rodrigo se desligou da banda em novembro de 2017, para dedicar a sua sólida carreira solo a frente da sua banda Rodrigo Santos e os Lenhadores e também a inúmeros projetos especiais.

Ele já tocou com grandes nomes do rock brasileiro, como Kid Abelha, Lobão, João Penca, Leo Jayme e Miquinhos Amestrados , entre outros. No final de 2015 lançou a biografia Cara a cara , escrita em colaboração com Roberto Pugialli , com prefácio de Roberto Frejat e depoimentos de amigos como Leo Jaime e Liminha .

Rodrigo é considerado por Andy Summers , um dos maiores artistas com quem já trabalhou. Com 10 álbuns gravados, entre eles o mais recente Desacelerando e dois DVD’s, o músico faz parte sem duvida da história do rock brasileiro.

Stewart Copeland sobre The Police: “Éramos três idiotas no estúdio”

Stewart Copeland , icônico baterista do The Police , descartou qualquer reunião entre ele, Sting e Andy Summers por “razões honrosas” , mas que continua sendo um grande amigo dos músicos, desde que eles não tenham que trabalhar juntos novamente.

Sting, Andy Summers e Stewart Copeland se separaram em 1986 depois de um período de grande sucesso na indústria musical. Depois, eles se reuniram em 2003 e 2007 – ano este em que eles se apresentaram no Brasil com um grande show no Maracanã .

“Era venenoso” , disse Copeland sobre sua experiência com a banda nos anos 1980 em uma recente entrevista ao Daily Express . “Éramos tão grandes quanto uma banda poderia ser e todos pensavam que éramos três deuses dourados com luzes celestiais brilhando em nossos olhos. Mas naquele estúdio éramos três idiotas sem nenhum respeito um pelo outro. Nós éramos abusivos e enlouquecemos” , disse o músico de 70 anos .

E continuou, dando mais detalhes da situação: “Não era nada físico, foi um silêncio glacial entre nós. Estávamos de luto pela amizade e camaradagem que compartilhamos uma vez.”

Copeland também explicou em entrevista que a crença do The Police na música manteve os padrões altos de qualidade e tempos depois conseguiu analisar o talento de seus colegas de banda por um outro prisma: “O que eu aprendi estudando essas músicas para orquestra é que Sting é um compositor e tanto. Eu não prestava atenção nisso antigamente. Eu estava apenas batendo coisas na parte de trás do palco. Tudo que eu via era a parte de trás da cabeça de Sting, então eu não sabia muito sobre o que ele estava cantando. Agora, percebo a profundidade que essas músicas carregam, que também se deve às contribuições sofisticadas de Andy.”

As coisas no The Police começaram a ruir nos anos 1980, quando Sting se tornou o compositor principal do trio: “Quando ele trazia (suas canções) para a banda, ele tinha que sofrer concessões, porque eu e Andy também podíamos ter ideias. Isso se tornou cada vez menos fácil para Sting lidar. Na verdade, tivemos muita sorte de manter Sting na polícia por tanto tempo. No final do (álbum) Zenyatta Mondatta, estávamos tocando em estádios e já éramos tão grandes quanto possível. Só conseguimos mais dois álbuns de Sting sofrendo, eu e Andy bagunçando suas criações perfeitas de composição, porque ele é extremamente leal”.

Call The Police – com Andy Summers, João Barone e Rodrigo Santos

Data do evento: 3/0/2024

Horário: 22:00

Abertura da casa: 20:00

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis.

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 17955

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço