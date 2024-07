Mayra Dugaich Apple TV renova série ‘Fortuna’ para terceira temporada

Na última terça-feira (16), a série Fortuna foi renovada para a terceira temporada pela Apple TV+ , de acordo com a Variety .

“Estamos emocionados por voltar para uma terceira temporada! Temos muita sorte de passar mais tempo com nosso talentoso elenco e equipe ”, disseram a estrela e executiva Maya Rudolph e a produtora executiva Danielle Renfrew Behrens. “Fazer este programa com o Apple TV+ foi uma alegria e mal podemos esperar para nos reunirmos com nossa família ‘Fortuna’.”

Vale destacar que Rudolph interpreta Molly Wells, que, no início da série, acaba de finalizar o divórcio de seu marido bilionário da tecnologia (Adam Scott). Agora uma das pessoas mais ricas do mundo, ela volta sua atenção para administrar a fundação de caridade que descobre em seu nome, gerenciada por Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), e a ajuda dos amigos Nicholas (Joel Kim Booster), Howard (Ron Funches) e Arthur (Nat Faxon).

“A cada temporada, ‘Fortuna’ continua a trazer alegria, risadas e personagens cativantes para públicos de todo o mundo ”, disse Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+. “Estamos entusiasmados com a parceria com Maya Rudolph e todo o elenco e equipe criativa por trás de ‘Fortuna’, para criar momentos ainda mais emocionantes com um conjunto de personagens favoritos dos fãs na terceira temporada.”

Vale lembrar que a segunda temporada da série de comédia estreou no streaming em 3 de abril, com o final da temporada indo ao ar em 29 de maio.

Fortuna foi criada por Alan Yang e Matt Hubbard. Além deles, Maya Rudolph, Renfrew Behrens, Dave Becky e Natasha Lyonne também são produtores executivos.

Confira: