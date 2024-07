Marcelo de Assis Os 17 álbuns de artistas internacionais que serão lançados em 2024

O ano de 2024 promete grandes lançamentos de artistas internacionais até dezembro . Nomes como Ice Spice , J Balvin , Post Malone e Sabrina Carpenter contam com aguardados discos, que estão gerando uma alta expectativa de seus trabalhos junto aos fãs.

Além das plataformas digitais, vários desses artistas lançarão seus álbuns em versões especiais e exclusivas em vinil, como reporta o Vinews , site especializado no formato.

No ano passados, os lançamentos no mercado global foram elogiáveis, com o sucesso de álbuns de artistas como Taylor Swift ( Speak Now e 1989 ), Drake (For All the Dogs and its Scary Hours edition) , Bad Bunny (Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana ), Nicki Minaj ( Pink Friday 2 ), Morgan Wallen ( One Thing at a Time ), entre outros.

Agora, os próximos lançamentos incluirão novas obras de grandes nomes da música mundial como Dua Lipa, Lenny Kravitz, Sheryl Crow, Ye (ex- Kanye West ) e Vultures .

Confira os 17 lançamentos que ainda acontecerão em 2024 na música internacional :

19 de julho

Childish Gambino com Bando Stone & the New World

Jimin com MUSE

Rich the Kid com Life’s a Gamble

26 de julho

Ice Spice com Y2K

2 de agosto

Maren Morris com Intermission

9 de agosto

J Balvin com Rayo

16 de agosto

Post Malone com F-1 Trillion

23 de agosto

Lainey Wilson com Whirlwind

Sabrina Carpenter com Short n’ Sweet

30 de agosto

A$AP Rocky com Don’t Be Dumb

Nick Cave and The Bad Seeds com Wild God

13 de setembro

Snow Patrol com The Forest Is the Path

20 de setembro

Katy Perry com 143

24 de setembro

Sophie com Sophie (Future Classic and Transgressive)

4 de outubro

Coldplay com Moon Music

11 de outubro

The Offspring com Supercharged

25 de outubro

Andrea Bocelli com Duets