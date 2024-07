Laís Seguin Maraisa investe em fã em show e descobre que ele é casado

Após anunciar o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó , Maraisa não perdeu o ritmo e já está aproveitando sua vida de solteira. Durante um show realizado em Alagoas na noite de segunda-feira (15), a cantora surpreendeu ao dar uma investida em um fã na plateia.

Maraisa pediu para uma funcionária de sua equipe pegar o telefone do rapaz, mas logo descobriu que ele era casado, o que a fez divertir-se com a situação de forma descontraída.

“ Você com esses olhos verdes que escreveu: ‘Dois também é par’. Eu sei fazer a conta, um, dois, é par! Você tá falando sério? Ê, Gabi, pega o contato dele aí! Ele é casado, volta aqui seu falso!” , comentou Maraisa, arrancando risadas dos presentes.

A rápida história de amor de 20 segundos também rendeu brincadeiras entre os fãs da cantora, que se divertiram com a situação inusitada durante o show.

“ê gabi, pega o contato dele aí” […] “ele é casado, ah fela da puta” a história de amor de 20 segundos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk @maraisa e você só queria o contato pic.twitter.com/GjBBtj2aX3 — mari (@mwiaracarla) July 16, 2024

Vida pessoal de Maraisa

A cantora Maraisa anunciou oficialmente o fim de seu noivado com Fernando Mocó por meio de um comunicado emitido por sua assessoria de imprensa neste domingo (14).

A sertaneja de 36 anos, que estava com casamento marcado para outubro deste ano, afirmou que foi um período feliz, mas que o relacionamento chegou ao fim por razões pessoais não especificadas.

“Maraisa confirma o término do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano, eles viveram um período intenso e feliz juntos, mas por motivos que são privados, decidiram seguir caminhos separados. A partir de agora, cada um segue sua vida, buscando sempre a felicidade em suas escolhas”, dizia o comunicado enviado à Quem pela equipe da cantora.

O comunicado também destacou que Maraisa não pretende mais comentar publicamente sobre o assunto. “A cantora reserva-se o direito de não fazer mais declarações a respeito deste assunto”, concluiu o texto. Maraisa e Fernando eram amigos de infância; ela e sua irmã gêmea, Maiara , foram vizinhas da família de Fernando.

O casal iniciou o namoro no ano passado e tornaram-no público em julho. O noivado aconteceu dois meses depois, com demonstrações públicas de afeto e troca de anéis luxuosos. Na época, Maraisa também falou sobre seus planos de ter filhos no futuro. Fernando Mocó é empresário e ajudou a cantora no início da carreira dela.