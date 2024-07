Laís Seguin Jack Black cancela turnê após fala de colega sobre atentado a Trump

Jack Black anunciou o cancelamento da turnê de sua banda Tenacious D após uma fala controversa do guitarrista Kyle Gass durante um show. A apresentação aconteceu no dia 14, na Austrália.

Durante o show, um bolo foi levado ao palco para comemorar o aniversário de Gass. Black perguntou qual era o desejo de aniversário de seu colega, e Gass respondeu algo inesperado.

“Não errem o Trump na próxima vez” , disse referindo-se ao atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos da América ocorrido no dia anterior. O momento foi gravado em vídeo por fãs e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Nesta terça-feira (16), Jack Black usou seu perfil no Instagram para anunciar o cancelamento da turnê e o adiamento de futuros projetos da sua banda. Ele afirmou que foi “pego de surpresa” pela declaração de Gass e que não apoia discursos de ódio ou violência política.

“Após muita reflexão, decidi que não seria apropriado continuar com a turnê do Tenacious D, e todos os futuros planos criativos com a banda serão colocados em espera. Me sinto grato aos fãs por seu apoio e compreensão” , escreveu.

Kyle Gass também se manifestou sobre o ocorrido e pediu desculpas ao reconhecer que sua “piada” foi “altamente inapropriada, perigosa e equivocada” .

Momento político refletiu na banda de Jack Black

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado durante um comício em Butler, Pensilvânia, no último sábado (13). O incidente ocorreu em um local de exposições agrícolas, quando ele foi atingido na orelha direita por um tiro.

O atirador, Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, disparou oito tiros de um rifle semiautomático estilo AR-15 do telhado de um galpão próximo, antes de ser abatido por um atirador de elite do Serviço Secreto.

Trump, que é o candidato presumido do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024, estava realizando o comício como parte de sua campanha para angariar votos no estado decisivo da Pensilvânia.

O tiroteio começou às 18h11, quando Crooks, posicionado no telhado de um galpão a cerca de 60 a 120 metros de distância de Trump, abriu fogo. Um participante do comício, Corey Comperatore, de 50 anos, foi morto ao proteger suas filhas dos tiros, enquanto outros dois ficaram gravemente feridos.

Trump, atingido na orelha, caiu no chão, mas logo se levantou e foi escoltado por agentes do Serviço Secreto até um hospital próximo.Thomas Matthew Crooks, residente de Bethel Park, Pensilvânia, não tinha antecedentes criminais conhecidos.