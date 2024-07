Mayra Dugaich Gloria Groove faz homenagem à Carmen Miranda em Portugal

Foto: Carolina Demper

Na última sexta-feira (12), Gloria Groove encerrou a turnê na Europa com um show em Portugal. Durante a apresentação, ela se caracterizou de Carmen Miranda .

“O ícone de uma cultura, da forma mais emblemática que existe! Carmen Miranda dedicou a sua vida a levar pro mundo o que é o estilo brasileiro, e eu sou extremamente honrada de ter rodado tantos países levando essa inspiração!” , comentou nas redes sociais.

Vale destacar que a turnê ALÔ, ALÔ começou em Dublin, na Irlanda no dia 27 de junho. A artista passou pela Bélgica, França, Alemanha, Polônia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Vale lembrar que ela já havia se caraterizado de Carmen Miranda no pôster oficial e fotos promocionais da turnê.

No repertório do show, Gloria interpretou as faixas Mamãe Eu Quero e Rebola a Bola, além dos hits A Queda, Vermelho, Coisa Boa e Bumbum de Ouro , entre outros.

“ALÔ, ALÔ. Euro Tour 2024, vai deixar saudades!”, finalizou.

Gloria Groove fala sobre projeto de pagode ‘Serenata da GG’

Em junho, Gloria Groove fez uma coletiva de imprensa, via videochamada e falou sobre criticas ao seu novo projeto Serenata da GG .

Ao ser anunciado, surgiram críticas de que Gloria queria agradar o público heterossexual ao invés da comunidade LGBTQIA+.

“O hétero que eu queria agradar era o seu pai’. Eu gostaria de retirar o que eu disse. Me perdoa, gente. Eu gostaria de dizer que, além de agradar o seu pai, também quero agradar o seu irmão. Vai ser uma delícia, um prazer ”, brincou.

“Gosto da sensação de movimentar pauta, gerar conversa e fazer alguém falar: ‘P*rra, meu pai era o cara mais homofóbico do mundo, mas, agora, ele te acha muito f*da e já desmantelou um pouco do preconceito aqui e ali’. Acho que facilitar a existência do outro é uma coisa que, poxa, todo artista deveria mirar em fazer”, afirmou.

Vale lembrar que a conexão de Gloria com o pagode é forte, já que sua mãe, Gina Garcia, foi backing vocal do grupo Raça Negra. “ Foi ali que eu nasci, foi ali que tive meus primeiros contatos com grandes músicos e vozes ”, contou.

“Claro que meu interesse foi se construindo no pop, mas lembro que o pagode foi uma grande vertente que me levou para o canto romântico, para o R&B, para o estilo de cantores de Raul Gil dos anos 2000” , explicou.

Confira: