Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (11), a cantora Kylie Minogue lançou seu novo single My Oh My , sua nova colaboração com Bebe Rexha e Tove Lo .

Produzido por Steve Mac (Calvin Harris, Little Mix, Ed Sheeran, One Direction, Pink), My Oh My foi lançado na madrugada de quinta-feira via BMG, após teasers serem divulgados no início da semana.

“When you asked / What’s your name? / What’s your sign? / I’m Kylie, it’s Gemini / What’s your drink? Let me buy / You had me when you said hi.”, diz o refrão.

Vale destacar que Kylie recebeu o Global Icon Award no BRIT Awards, tornando-se apenas a segunda mulher a reivindicar o prêmio, depois de Taylor Swift em 2021. Além disso, ela ganhou um Grammy (melhor gravação de dança pop) por Padam Padam e completou sua residência em Las Vegas.

Além disso, Kylie assinou com a United Talent Agency (UTA) para representação ao vivo nos EUA e Canadá e papéis de atuação em todo o mundo, uma aliança que deve ajudar a cantora e atriz a construir o sucesso de seu show More Than Just a Residency em Las Vegas, que foi prorrogado até maio.

Ela está pronta para realizar seu primeiro show ao vivo este ano no Reino Unido, onde é adotada como um tesouro nacional, quando for a atração principal do BST Hyde Park em Londres neste sábado, 13 de julho, que terá a participação de Anitta.

Além da brasileira, a cantora Marina e a dupla ALTÉGO também foram anunciados. “Como se eu não estivesse animada o suficiente para o BST Hyde Park… mal posso esperar para dividir o palco com @MarinaDiamandis @Anitta @ALTEGO_MUSIC e MAIS!”, escreveu Kylie no X.

Kylie Minogue está em estúdio preparando novo álbum

A estrela australiana Kylie Minogue está de volta aos estúdios.

Segundo informações, ela recrutou, novamente, o produtor Lostboy , que trabalhou com ela anteriormente em Padam Padam .

O novo trabalho é o sucessor de Tension , de 2023.

Uma fonte ligada ao The Sun afirma que “as novidades também são muito divertidas à sua maneira. Não sei quando será lançado”.

Enquanto isso, Kylie Minogue , de 55 anos , segue com a sua bem sucedida residência em Las Vegas , intitulada More Than Just a Residency .

A já mencionada fonte do The Sun disse que “Kylie se tornou uma atração imperdível em Las Vegas” e “com um novo álbum a caminho, ela terá muito mais demanda”.

Ainda não há uma data para o lançamento do novo disco.

Ouça: