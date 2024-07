The Music Journal Brazil Zélia Duncan apresenta o show ‘#BailãoZD’ em festival no Rio

A cantora e compositora Zélia Duncan se apresentará no Escrito nas Estrelas – Festival da Canção em Maricá (RJ) com o clima de festa do show #Bailão ZD , no dia 21 de julho .

A apresentação marca o encerramento do evento, que estreia com grandes nomes da música em sua primeira edição, como Tetê Espíndola, Lucina, Filipe Catto e Oswaldo Montenegro , além de Zélia.

Com entrada gratuita e por ordem de chegada , o show será numa imensa tenda de 80m x 30m, com palco italiano e capacidade para 1.000 pessoas na plateia .

No repertório de #Bailão ZD , estão canções de diferentes fases da carreira de Zélia , entre elas Catedral, Alma, Nos Lençóis Desse Reggae e Lá vou eu . A artista também assina o roteiro do evento, inspirado nos grandes festivais da canção que revelaram alguns dos mais importantes artistas da música brasileira nos anos 1960, 1970 e 1980 .

Com curadoria de Patricia Ferraz , o evento vai apresentar 26 compositores e intérpretes selecionados entre os 3 mil inscritos de todo o país e os cinco mais votados serão premiados .

A abertura do festival, no dia 18 de julho , contará com o show de Tetê Espíndola , conhecida pela consagração da canção Escrito nas Estrelas , com participação da cantora, instrumentista e compositora Lucina , que será a homenageada do festival. A partir do dia 19, começam as competições com a apresentação das 13 primeiras canções semifinalistas e em seguida o show Filipe Catto canta Gal.

No sábado (20), acontece a segunda semifinal com mais 13 candidatos e o encerramento da noite fica por conta de Oswaldo Montenegro . Para fechar a programação, no dia 21, os 10 finalistas se apresentam e, em seguida, o júri define os quatro primeiros lugares. O quinto lugar é decidido em uma votação popular .

Os cinco primeiros receberão prêmios em dinheiro e um troféu assinado pelo artista plástico Sérgio Biff .

Zélia Duncan estreou em 2023 o show ‘Sem Tirar Os Olhos do Mundo’

Zélia Duncan , um dos grandes nomes da MPB moderna, estreou o show Sem Tirar Os Olhos do Mundo em uma única apresentação no Teatro Riachuelo , no Rio, marcada no dia 2 de agosto de 2023 . No palco, a artista apareceu novamente acompanhada de sua banda.

Durante a pandemia, em isolamento, Zélia gravou e lançou Pelespírito e realizou algumas apresentações com esse nome, em formato acústico e minimalista, para traduzir a maneira como o disco foi feito.

“Convocar minha banda é o passo pra fora de casa, o passo adiante, trazendo as canções para outros possíveis contextos e descobertas. E foi nesse foco que, ao receber o vinil comemorativo de ‘Sortimento’, comecei a entender as pontes entre um e outro. O mais recente e o que comemora duas décadas. Então, este show começou a se mostrar pra mim. Minha banda, revestindo as músicas com outros gestos musicais, que ainda não ouvimos, dois backings que sempre quis e só agora estarão presentes e uma ou outra música de discos diferentes. Um show sortido e cheio de unidade ao mesmo tempo. As músicas de hoje, amparadas por aquelas que nasceram bem antes. Vamos fazê-las conversar. E todas ali querem me revelar” , explicou Zélia na época.

No repertório do show, canções mais recentes como Onde É que Isso Vai Dar, Vou Gritar Seu Nome e Pelespírito desaguaram nas veteranas Flores e Me Revelar . Houve espaço também para canções de outros compositores, como Por Que Que Eu Não Pensei Nisso Antes? , de Itamar Assumpção , sempre presente nos trabalhos de Zélia, que já gravou em torno de 25 músicas deste seu ídolo.

Zélia Duncan no Escrito nas Estrelas – Festival da Canção em Maricá

Endereço: Rua Jovelino Duarte de Oliveira S/N – Araçatiba- Maricá, RJ- (ao lado do aeroporto)

Gratuito – Entrada por ordem de chegada

Classificação livre