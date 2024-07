Mayra Dugaich Netflix libera novas fotos da 3ª temporada de ‘Heartstopper’

Nesta segunda-feira (8), a Netfl ix Portugal liberou fotos inéditas da terceira temporada da série Heartstopper .

Pelas redes sociais, o serviço de streaming informou que faltam 87 dias para os novos episódios chegarem às telas.

“Charlie gostaria de dizer a Nick que o ama. Nick também tem algo importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão terminam e os meses passam, os amigos começam a perceber que o ano letivo virá com alegrias e desafios”, diz a sinopse.

O primeiro trailer divulgado pela Netflix em maio trouxe uma cena da série com um trecho exclusivo de Birds of a Feather, música do álbum de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft .

A atriz Olivia Colman deu uma entrevista para a revista Forbes e revelou que não estará na terceira temporada da série.

“Eu não pude fazer a número três [temporada]. Não consegui encaixar [na agenda]. Me senti péssima com isso. Sinto que eu fiz parte de uma das coisas mais bonitas que eu poderia ter feito parte ”, afirmou.

“Ok! Eu dou minha palavra [que voltaria]. Contanto que seja reservado [na agenda] com antecedência, talvez eu consiga fazer isso, sim”, afirmou a atriz ao ser questionada se voltaria para uma quarta temporada.

Vale lembrar que os novos episódios estreiam no dia 3 de outubro.

Joe Locke fala sobre a terceira temporada de ‘Heartstopper’

O ator Joe Locke revelou mais detalhes sobre a terceira temporada de Heartstopper em conversa com o site Deadline no último domingo (19).

“É isso, definitivamente. Lidamos com questões mais sombrias, a saúde mental de Charlie é um foco importante e ainda é ‘Heartstopper’. Então, sempre há uma luz no fim do túnel, o que é uma jeito ótimo de lidar com essas pautas ”, disse.

