Mayra Dugaich Feid encerra turnê em Miami com primeiro show em um estádio

No último sábado (6), o cantor Feid encerrou sua Ferxxocalipsis Tour 2024 com seu primeiro show em um estádio no Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a Billboard, o evento começou com a transmissão ao vivo do jogo da Copa América Colômbia x Panamá em um telão na área externa. Logo após o término da partida, DJs animaram a multidão com um set de 40 minutos de reggaeton.

No repertório do artista estavam Alakran, 50 Palos, Chimbita, Lady Mi Amor e Castigo . “ Olá, mor [amor], como vai? Vamos parchar [festa] em Miami com el Ferxxo” , disse.

Vale destacar que Feid entregou quase 40 de seus sucessos, consecutivos, de Bubalu a El Cielo a Prohibidox a Porfa a Feliz Cumpleaños, Ferxxo a Monastery . Os lançamentos mais recentes não ficaram de fora como Brickell, Luces de Tecno e Sorry 4 That Much.

O palco incluía 18 grandes painéis de LED, imagens de desenhos animados e escadas industriais, o cenário levou os fãs à cidade imaginária de Feid, que é sombria e misteriosa, mas vibrante e emocionante. A banda foi composta pelo guitarrista Pedro Mejía, o DJ SEBAXXSS e a backing vocal Mariana, que também é sua prima.

Depois de duas trocas de roupa, todas seguindo sua estética verde e branca, o artista colombiano cantou sucessos como Le Pido a Dios , para o qual se juntou ao convidado surpresa DJ Premier, Normal, Ferxxo100, Hey Mor e Classy 101 antes de encerrar o show com Luna.

Feid entra para o TOP 10 da Billboard com ‘Sorry 4 That Much’

De acordo com informações da Billboard , o astro latino Feid acaba de emplacar o seu quinto TOP 10 na parada Hot Latin Songs da revista com Sorry 4 That Much , estreando na quarta posição para a atualização do chart deste sábado (22).

Sorry 4 That Much se torna o seu primeiro single solo – sem colaboração com outro artista – entre as 10 faixas latinas de destaque nos EUA e o quinto nesse status no geral.

Este novo single foi lançado em 7 de junho pela Universal Music e, segundo a Billboard , iniciou na quarta posição na contagem multimétrica com base na força da atividade de streaming e na transmissão de rádio, registrando 4,7 milhões de plays nas plataformas digitais durante a verificação da Luminate entre os dias 7 e 13 de junho.

No rádio, Sorry 4 That Much registrou 4,2 milhões de impressões de audiência , que abriu caminho para que Feid figurasse na lista geral da Billboard Airplay Latino .

O single foi produzido por Jowan, Wain e Rolo .