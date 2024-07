Marcelo de Assis Jennifer e Stephany iniciam nova fase e assinam com a Warner Music

As Gurias , como são mais conhecidas as irmãs Jennifer , de 19 anos , e Stephany , de 17 , acabam de assinar contrato com a Warner Music Brasil , dando início a uma nova fase de suas carreiras musicais.

Representantes da nova fase de sertanejo feminino, e com um potencial artístico em ascensão, Jennifer e Stephany se tornou a nova aposta da gravadora, fortalecendo o casting de artistas do segmento sertanejo.

Natural de Bela Vista , no Mato Grosso do Sul , Jennifer e Stephany iniciaram a carreira bem cedo, cantando em barzinhos, mas foram as redes sociais que realmente ajudaram a divulgar o talento das meninas. Em 2023 gravaram seu primeiro DVD intitulado Revoada das Gurias , trabalho produzido por Eduardo Godoy , que ganhou destaque com o sucesso da canção Cachorro , feat delas com Luan Pereira , que já acumula mais de 15 milhões de streams no Spotify .

“A gente está muito feliz por estar aqui, assinando este contrato, iniciando este novo ciclo. Vamos trabalhar bastante” , disse empolgada, Jennifer . Stephany complementou: “Sabemos que muita gente sonha em chegar aqui, onde chegamos, e agradecemos demais a Deus, e também a todos que nos escolheram. Bora com tudo!”.

Luan Pereira , artista do mesmo escritório de Jennifer e Stephany , disse: “Sou da nova geração de artistas. Acreditaram em mim e nos meus sonhos, então vamos sonhar juntos! É muito importante que o Brasil conheça “minhas meninas”, essa dupla feminina que chegou com muita força, estilo e uma voz marcante para o cenário da nova geração. “Tudo acontece no tempo de Deus”.

Recentemente, Jennifer e Stephany lançou o hit Terapeuta , feat com Gustavo Mioto , que vem a ser o primeiro single do DVD TocaAquela , já anunciado para ser lançado em breve. Donas das vozes mais comentadas da nova geração, as artistas acumulam mais de 70 milhões de views no YouTube e mais 570 mil ouvintes mensais no Spotify .

Segundo Leila Oliveira , presidente da Warner Music Brasil , a notícia da contratação das irmãs foi recebida com bastante entusiasmo pela gravadora, que já vem apostando no segmento: “Nós temos investido na aquisição de artistas da música sertaneja, um gênero que ganha cada dia mais destaque no cenário cultural. Queremos ampliar o nosso casting de gêneros populares e estas meninas prometem. São uma grande aposta da gravadora para este ano”.

O produtor musical Eduardo Godoy, declarou admirar muito as gurias, pela história intensa de luta e persistência que carregam, mesmo sendo tão jovens: “Contudo, o que mais me chamou a atenção foi a identidade visual e o timbre de voz autêntico, além do fato de elas serem da nova geração de artistas”, conclui.

Além de Jennifer e Stephany, Warner anuncia acervo do sertanejo raiz da gravadora Continental

Quando a Continental foi incorporada a Warner Music Brasil , no ano de 1993, a multinacional trouxe para si uma grande responsabilidade: a de conservar e promover boa parte da história da música brasileira, especialmente a sertaneja .

No auge da indústria fonográfica, a mudança do LP para o CD foi feita, mas a digitalização total do acervo para o streaming ainda não havia ocorrido. A fim de resgatar o passado e perpetuar o legado de olhar para a diversidade nacional, a Warner Music lança um novo e importante projeto este ano. Intitulado Continental 80 anos , a gravadora vai completar a discografia de grandes artistas do sertanejo e de outros gêneros regionais.

Com lançamentos semanais a dupla Chico Rey & Paraná disponibiliza cinco volumes de sucesso inéditos nas plataformas digitais.

Criada em 1943, a gravadora Continental atuou à margem das multinacionais. Enquanto as majors olhavam para as cenas que aconteciam da Marginal Pinheiros , em São Paulo , para baixo, a companhia olhava da marginal para cima, sentido interior do Brasil. E, por isso, foi uma das pioneiras a registrar a música sertaneja com o devido respeito. Nomes como Lourenço & Lourival, Jararaca & Ratinho e Tonico & Tinoco foram gravados nos primeiros anos de existência da empresa e marcaram para sempre a história do gênero no mercado fonográfico.

O trabalho regional permaneceu na Warner Music . Só para se ter uma ideia, sucessos como Estrada da Vida de Milionário & José Rico , Pense Em Mim de Leandro & Leonardo e Dormi na Praça de Bruno & Marrone nasceram na gravadora e ainda acumulam milhares de streamings nas plataformas.

É inegável que a multinacional teve papel fundamental na consolidação do sertanejo neste período — além dos citados, foi responsável pelos primeiros registros de artistas como Almir Sater , Amado Batista , João Paulo & Daniel, Rick & Renner, Roberta Miranda e muitos outros.

Agora, a Warner quer jogar luz no seu rico acervo – desde a época da Continental – que ainda não tinha sido digitalizado. Já estão disponíveis nas plataformas os volumes 3 (1983), 4 (1985), 5 (1987), 6 (1989) e 7 (1991) dos irmãos Chico Rey & Paraná . Ao todo serão cinco álbuns com 60 músicas da dupla , passando por hits como Quem Será Seu Outro Amor? , que lhe rendeu o primeiro disco de platina , e as três faixas Encanto e Magia, Amor Rebelde e Amor Transparente do volume 6 , citado pela Folha de São Paulo como um dos 10 maiores discos da história da música sertaneja .

Além deles, a Warner vai resgatar trabalhos feitos com as duplas Milionário & Mathias (1992), Milionário & Robertinho (1993), Rick & Renner (DVD Deluxe ), Chrystian & Ralf (1994) e Cezar & Paulinho (volume 12).

O projeto também recupera o catálogo de outros artistas regionais, como o disco En Español (2001) de Daniel e os LP’s da Anastácia Canta para o Nordeste (1967) e 30 Anos de Forró (1985), com participações de Gilberto Gil e Belchior .