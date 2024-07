Mayra Dugaich Ed Sheeran anuncia últimos shows de turnê na Europa em 2025

Nesta sexta-feira (5), o cantor Ed Sheeran anunciou os últimos shows na Europa de sua Mathematics Tour após três anos na estrada.

Os shows estão programados para começar em 3 de maio de 2025 no Civitas Metropolitano em Madrid, seguidos por shows em Roma, Hamburgo, Oslo, Zurique, Antuérpia, Estocolmo e Copenhague antes de encerrar em 9 de setembro com um show em Düsseldorf, na Alemanha.

“Em 2025, a Mathematics Tour chega ao fim! Vamos atingir a maioria dos outros lugares onde ainda não fomos “, anunciou no Instagram.

Vale destacar que mais datas serão adicionadas posteriormente. “ Estava na hora de Parar, mas depois podemos apertar o Play”, finalizou.

Vale lembrar que o cantor se apresenta no Rock n Rio no dia 19 de setembro. Este será o único show do astro britânico no Brasil.

Ed Sheeran lança edição especial de ‘X’ com nove faixas bônus

O astro britânico Ed Sheeran lança nesta sexta-feira (21), o álbum X (10th Anniversary Edition), que comemora os 10 anos de seu segundo álbum de estúdio e já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music .

X , lançado originalmente em 2014, foi o catalisador por trás de sua ascensão mundial. O álbum já ultrapassou 22 milhões de vendas globais e gerou os singles de sucesso Don’t, Sing, Photograph e Thinking Out Loud . Além da lista de faixas originais, nove canções bônus estarão presentes nessas edições comemorativas, incluindo I See Fire’ e All of the Stars , dos filmes O Hobbit: The Desolation of Smaug e The Fault In Our Stars , respectivamente.

No mês passado, Ed comemorou o aniversário do álbum com um show especial de uma noite, com ingressos esgotados, no Barclays Center do Brooklyn , nos EUA, onde cantou X na íntegra, incluindo algumas canções pela primeira vez ao vivo.

Ed Sheeran é um artista que definiu uma época e vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo . Depois de conquistar a América do Norte com sua turnê recordista Mathematics Tour , Sheeran levou recentemente o show que é sucesso de bilheteria ao Sudeste Asiático, EUA e Índia , ao mesmo tempo em que continua a quebrar recordes e a fazer história.

Neste ano, Ed Sheeran se apresenta ainda no Rock in Rio Brasil , no Rio de Janeiro . Atração confirmada para o dia 19 de setembro , o artista será o headliner da data em uma apresentação única no país.

Confira: