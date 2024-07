The Music Journal Brazil Cleber e Cauan lançam a inédita ‘Saúde Mental’

A dupla Cleber e Cauan lança nesta sexta-feira (5) a inédita faixa Saúde Mental , que já está disponível nas plataformas digitais com direito a um clipe no canal oficial dos artistas no YouTube .

Gravada no DVD homônimo Saúde Mental, a canção traz o lado romântico, para os corações apaixonados, mas ao mesmo tempo traz à tona um tema que está cada vez mais presente no dia a dia da população, o cuidado com a saúde mental, com a força interior e com as situações enfrentadas no dia a dia.

“Estamos muito empolgados e com a expectativa lá em cima pro lançamento de ‘Saúde Mental’. É uma música muito especial para nós, ela nos lembra que às vezes é preciso ter coragem para dizer ‘tchau’ a uma relação ou situação que nos faz sofrer. Esperamos que essa canção inspire muitos a buscar uma vida mais feliz, deixando para trás tudo o que faz mal. ‘Pro bem da minha saúde mental, tchau'” , comentam os artistas.

Vale ressaltar que o novo álbum e projeto da dupla Cleber e Cauan foi gravado no início deste ano em Goiânia (GO). Ele deu início a uma nova fase e evidencia o potencial do repertório, talento e carisma da dupla; e traz também outras participações especiais e grandes vozes, como Manu Bahtidão, Naiara Azevedo, Grego, Humberto & Ronaldo e Diego & Arnaldo .

Há um ano, dupla lançou colaboração com a dupla Diego & Vitor Hugo em 2023

A dupla sertaneja Cleber & Cauan lançaram no dia 3 de julho de 2023, a inédita faixa Oxe , uma parceria com a dupla Diego & Victor Hugo , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Som Livre .

Trazendo o clássico clima de sofrência na letra, a novidade também chegou acompanhada de um videoclipe inédito no YouTube .

Cleber & Cauan se entregam aos sentimentos de uma decepção amorosa em versos como: “Oxe, a mina que eu tava pegando / Lançou uma foto com um cara hoje / Eu sei que não é traição / Mas em mim tá doendo como se fosse”.

Confira: