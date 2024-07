Travis Kelce conta como participou do show de Taylor Swift

Mayra Dugaich [object Object]

Na última quarta-feira (3), Travis Kelce contou como teve a ideia de participar do show da namorada Taylor Swift .

Ele revelou detalhes sobre o momento surpresa do show em Londres no podcast New Heights. Taylor trouxe ao palco seu namorado durante a apresentação de I Can Do It With a Broken Heart.

Kelce admitiu que foi ele quem inicialmente apresentou a ideia a cantora. “ Inicialmente mencionei isso a Tay” , disse ele. “ Eu estava tipo, ‘Quão engraçado seria se eu simplesmente andasse em uma das motos durante a era de 1989?’ ”

“Você estaria realmente disposto a fazer algo assim? ”, perguntou ela.

“Já vi o show o suficiente. Poderia muito bem me colocar para trabalhar aqui ”, respondeu ele. “Com certeza ela encontrou a parte perfeita do show para eu entrar. ”, afirmou.

Vale lembrar que para a apresentação, o jogador do Kansas City Chiefs vestiu smoking e cartola.

“Foi o momento perfeito para eu ir lá… me divertir não só com ela, mas com o público e tentar deixar todo mundo animado para o resto do show.”, revelou.

Vale destacar que Travis Kelce pôde ser visto fazendo um movimento de sapateado, algo que ele disse que sempre quis fazer, desde que viu Jim Carrey fazer isso em Debi e Lóide. “Esse é um dos meus movimentos favoritos de todos os tempos” , disse ele.

“Quando todos descobriram que era eu – porque levou um segundo para todos descobrirem – aquele momento foi muito chocante. Eu estava tipo, ‘Oh merda.’, relembrou.

“E você não percebe o quão grande é esse maldito palco. É facilmente tão grande quanto um estádio de futebol em termos de comprimento… é muito maior do que eu jamais poderia imaginar ”, acrescentou. “ Mas não, foi incrível. E eu não decepcionei Taylor, então isso é tudo que realmente importa.”

Travis não descarta fazer outra aparição no palco. “Quem sabe! Pode não ser a última vez. Vocês têm que continuar comparecendo na The Eras Tour para ver se eu apareço no palco! ”, finalizou.

Taylor Swift estreia nova música durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs que assistiam seu show em Dublin, na Irlanda. Pela primeira vez, ela cantou The Albatross ao vivo.

“ Espero (pelo set acústico) a noite toda porque essa é a parte do show que me mantém alerta ”, disse ao público. Ela então cantou a música de The Tortured Poets Department antes de cantá-la junto com Dancing With Our Hands Tied de Reputation .

Vale lembrar que a próxima parada da The Eras Tour é Amsterdam, nos dia 4, 5 e 6 de julho.

Vale destacar que um incidente mais sério aconteceu no show de sexta-feira (28) na Irlanda, quando fãs desidratados perto da frente do palco precisaram de assistência.

A cantora percebeu logo e chamou o socorro para os fãs.

“Precisamos de ajuda lá ”, disse ela perto do final da música Lavender Haze. “ Vejo que você conseguiu. Ótimo. Todos que trabalham neste estádio são incríveis.”, agradeceu.

Vale lembrar que na passagem de Taylor pelo Brasil em novembro de 2023, a fã Ana Clara Benevidas morreu após passar mal no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. A jovem teve exaustão térmica causada pelo calor.

Assista: