Mani Rego recusou convite da Record para A Fazenda

Na última quarta-feira (3), Mani Rego afirmou que recebeu o convite da Record para participar do elenco do reality A Fazenda 16 .

De acordo com o Portal Leo Dias, ela agradeceu o convite, porém recusou a oferta.

“Vejo A Fazenda como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos”, afirmou.

“Caso participasse, não seria diferente da Mani do dia a dia que hoje as pessoas já conhecem e tem acompanhado um pouquinho. Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento terminado e com um lindo sorriso”, revelou.

Vale lembrar que Mani tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida por mostrar seu dia a dia na barraca de lanches durante o BBB 24, quando mantinha um relacionamento com Davi Brito.

Briga entre Davi e Mani atrapalhou gravação de documentário

Ao sair vencedor do BBB 24, Davi Brito ganhou um documentário no Globoplay mostrando sua trajetória. A produção foi pega de surpresa pelo desentendimento com Mani Reggo.

Os profissionais estavam prontos para gravar o reencontro de Davi com a companheira, só que ela terminou o relacionamento com o motorista no último sábado (20), após um desentendimento.

De acordo com o site Notícias da TV, o combinado era levá-los para o trailer onde os dois se conheceram, e lá contar sua história de amor.

A produção já conta com depoimentos gravados de Mani. “ A direção do documentário não pretende apagar isso ”, afirma a publicação.

“A ideia é que o documentário seja menos produzido e mais real, expondo o quanto Davi é “gente como a gente”, que saiu do nada e está lutando pra aprender a lidar com a fama e o dinheiro ”, revela.

Ainda não há previsão de estreia na plataforma de streaming.