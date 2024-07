Marcelo de Assis Kendrick Lamar divulga fotos das gravações de ‘Not Like Us’

O rapper Kendrick Lamar esqueceu um pouco de sua rivalidade com Drake e compartilhou algumas fotos inéditas de seu próximo clipe de Not Like Us , que será lançado em breve.

Not Like Us é observada pela Billboard como “uma dissimulação violenta” e caminha para liderar o chart Hot 100 . A expectativa pelo novo clipe atingiu o auge após o 11º show do artista no The Fórum em 19 de junho, onde ele cantou Not Like Us cinco vezes consecutivas.

Entre as imagens divulgadas do novo clipe que causam maior agitação está uma foto de Kendrick Lamar destruindo uma piñata de coruja , um golpe não tão sutil na marca OVO de Drake .

A foto surgiu com a legenda: “AVISO LEGAL: NENHUM OVHOES FOI DANIFICADO DURANTE A FABRICAÇÃO DESTE VÍDEO”.

Rapper teve a turnê mais lucrativa da história do rap

Lamar , um dos grandes nomes do rap internacional da atualidade, o cantor, que já havia conquistado a marca do álbum de rap mais ouvido do Spotify no ano passado com Mr Morale & the Big Steppers , agora detém a marca da turnê mais lucrativa da história do rap. As informações são da Touring Data .

Com isso, Lamar alcança o topo da lista das turnês de rap mais lucrativas, superando Drake com Summer Sixteen Tour .

Com uma série de shows realizada nos EUA, Europa e Oceania , Kendrick Lamar vendeu mais de 929 mil ingressos , arrecadando US$ 110,9 milhões (algo em torno de R$ 553 milhões no câmbio atual).

De acordo com o The New York Times , Lamar é o rapper mais importante de sua geração .

Confira as fotos: