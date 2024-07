Mayra Dugaich Jin, do BTS, participará do revezamento da tocha olímpica

Na última quarta-feira (3), a agência HYBE, responsável pela carreira do BTS , confirmou que Jin irá representar a Coreia do Sul no revezamento da tocha olímpica em Paris.

“Jin participará do Revezamento da Tocha Olímpica para espalhar a mensagem de ‘harmonia’ e ‘paz’. Jin e os outros portadores da tocha estão programados para percorrer vários locais históricos do país anfitrião” , afirmou a nota.

Vale lembrar que no mês passado, Jin se tornou o primeiro membro do BTS a completar o serviço militar obrigatório. Em comemoração à dispensa militar do cantor, o grupo se reuniu durante uma celebração privada na sede da HYBE em Seul.

Para reencontrar os fãs, Jin realizou um fanmeeting dias após sua dispensa.

Vale destacar que espera-se que a estrela do K-pop viaje para a França “ em um futuro próximo ” para participar do revezamento da tocha, embora agências de notícias coreanas também observem que o “ local exato e cronograma ” para sua participação no evento esportivo não foram divulgados.

BTS publica vídeo enigmático e fãs anseiam por lançamento: “Em breve”

O icônico grupo de K-pop, BTS , foi à rede social X nesta terça-feira (2) e compartilhou uma apresentação de slides de fotos mostrando dois de seus membros explorando o ar livre juntos. Num piscar de olhos, eles andam em uma motocicleta. Em outro momento, a dupla pratica mergulho livre.

No final do vídeo, os símbolos “?!” piscam na tela, enquanto que uma data surge: 2024.08.08 , concluindo com um aviso: “Em breve”.

Claro que o BTS segue em pausa enquanto que a maioria de seus integrantes estão cumprindo suas obrigações militares , mas está flagrante que há movimentos de volta do grupo.

“O quê? O que isso quer dizer?” , escreveu um fã do BTS no X , enquanto que muitos outros que acompanharam a publicação já especulam que um documentário do grupo está chegando, algo que Jimin e Jung Kook já haviam sugerido no passado.

“FINALMENTEAAAAAA UM SHOW DE VIAGENS JIKOOK!?!?!?!?!??!?” , escreveu um perfil no X , enquanto que outro acrescentou: “Isso vai ser tudo para mim, meu show de conforto. Minha casa inteira”.

Segundo a Billboard , as teorias da série de viagens podem ser apoiadas por um episódio do talk show Suchwita, apresentado pelo integrante Suga do BTS, em novembro do ano passado. Naquele momento, Jung Kook surgiu como convidado e revelou na ocasião que uma vez ele e Jimin discutiram a filmagem de suas aventuras conjuntas ao redor do mundo.

“Em uma sessão de fotos com Jimin há muito tempo, ele disse que seria divertido fazer um programa de variedades de viagens comigo, e eu concordei”, disse Jung Kook a Suga no vídeo, de acordo com a tradução para o inglês do YouTube . “Mas não foi a lugar nenhum depois disso. Então, de repente, eles iniciaram uma filmagem.”

Neste mês, Jimin anunciou seu novo álbum Muse .