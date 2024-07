Mayra Dugaich Jimin e Jungkook, do BTS irão estrelar produção da Disney

Na última quarta-feira (3), a Disney+ divulgou seu novo programa de variedades Are you Sure?! que será estrelado por Jimin e Jung Kook do BTS .

Os astros do k-pop irão a uma série de destinos, começando nos Estados Unidos e passando pela Ilha de Jeju, na Coreia e Sapporo, no Japão. A dupla embarca em férias improvisadas, criando memórias inesquecíveis ao longo do caminho.

O programa mostrará os dois se aventurando em diversas atividades, desde acampamento e canoagem até relaxantes viagens de carro, proporcionando aos fãs uma visão única e pessoal de suas personalidades fora do palco.

Serão 8 episódios, com os dois primeiros estreando no dia 8 de agosto na Disney+. Após a estreia, um novo episódio será lançado toda semana, sempre às quintas-feiras, até o dia 19 de setembro.

Vale lembrar que em um episódio de novembro do ano passado de Suchwita, o talk show apresentado por Suga, Jung Kook revelou que ele e Jimin uma vez discutiram a filmagem de suas aventuras conjuntas ao redor do mundo.

Jin, do BTS, participará do revezamento da tocha olímpica

Na última quarta-feira (3), a agência HYBE, responsável pela carreira do BTS , confirmou que Jin irá representar a Coreia do Sul no revezamento da tocha olímpica em Paris.

“Jin participará do Revezamento da Tocha Olímpica para espalhar a mensagem de ‘harmonia’ e ‘paz’. Jin e os outros portadores da tocha estão programados para percorrer vários locais históricos do país anfitrião” , afirmou a nota.

Vale lembrar que no mês passado, Jin se tornou o primeiro membro do BTS a completar o serviço militar obrigatório. Em comemoração à dispensa militar do cantor, o grupo se reuniu durante uma celebração privada na sede da HYBE em Seul.

Para reencontrar os fãs, Jin realizou um fanmeeting dias após sua dispensa.

Vale destacar que espera-se que a estrela do K-pop viaje para a França “ em um futuro próximo ” para participar do revezamento da tocha, embora agências de notícias coreanas também observem que o “ local exato e cronograma ” para sua participação no evento esportivo não foram divulgados.

Confira: