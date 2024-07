Mayra Dugaich Niall Horan chega a pé em seu show em Toronto

Na última semana, o cantor Niall Horan se apresentou na cidade de Toronto, no Canadá. No caminho para o show, ele ficou preso em um congestionamento.

Preocupado com o fato de que ele se atrasaria, o cantor saiu de seu carro e foi para a arena a pé.

“O trânsito é muito louco em Toronto, então estou caminhando até o local” , afirmou enquanto é possível ver uma fila aparentemente interminável de carros que fica parada sob um viaduto na cidade. O vídeo mostra ele e um membro de sua equipe caminhando entre os fãs, que não o reconhecem, para ir ao show.

“Em todos os meus anos fazendo shows, acho que nunca entrei assim em um local”, disse Niall, que comemora a chegada, “ nós conseguimos! ”.

Vale lembrar que ele se apresentou na cidade nos dias 28 e 29 de junho.

Vale destacar que entre setembro e outubro o cantor passa pela América Latina com seu The Show: Live on Tour . No Brasil, ele se apresenta no dia 28 de setembro em São Paulo, no Parque do Ibirapuera e 29 de setembro no Rio de Janeiro, no Rio Arena.

Niall Horan lança o novo álbum ‘The Show: The Encore’

O cantor pop Niall Horan lançou nesta sexta-feira (3) o álbum de estúdio intitulado The Show: The Encore , uma versão deluxe do álbum The Show com nove faixas bônus . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records .

No novo disco, o cantor também se une a John Legend para reimaginar a faixa-título do álbum. A nova edição inclui novas gravações ao vivo do festival Electric Picnic e do Spotify Studios , além de versões alternativas de Meltdown e On A Night Like Tonight , da sessão Vevo Extended Play .

Confira: