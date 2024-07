Mayra Dugaich Eliana bate recorde de buscas no Google

A saída de Eliana do SBT e sua contratação pela TV Globo movimentou a internet e fez com que a apresentadora batesse recorde em buscas pelo seu nome.

De acordo com o site Notícias da TV, Eliana bateu recorde de buscas nos últimos dez dias, com aumento de 600% no interesse por ela, em relação aos dez dias anteriores.

Segundo os dados do Google, os dias com maior procura pelo nome da comunicadora foram 23 de junho (exibição do último programa no SBT), 24 de junho e 1º de julho, dia seguinte à entrevista de Eliana ao Fantástico.

No último domingo (30), a apresentadora apareceu no Fantástico contando com exclusividade seus próximos passos na emissora carioca.

Eliana fará parte do Saia Justa e especial do Masked Singer

No último domingo (30), Eliana deu sua primeira entrevista para a jornalista Renata Capucci no Fantástico e revelou seus projetos na TV Globo .

“Cresci vendo o Fantástico e agora estou aqui nesse contexto que tanto admiro. Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro, o Saia Justa, que é um formato que há 20 anos fala com a mulher. E depois vem a diversão, a alegria de um projeto familiar como o The Masked Singer “, afirmou.

De acordo com o site Notícias da TV, a nova temporada do programa feminino do GNT estreia em 7 de agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. O especial inédito do The Masked Singer Brasil acontece em dezembro.

A apresentadora revelou que os filhos Arthur e Manuela assistem ao programa musical dos mascarados.

“Eles amam. E pegar esse bastão de uma cantora tão querida pelos brasileiros, que é a Ivete Sangalo, é muito alto astral. Tudo a ver com meu DNA “, afirmou.

“A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos. Poder trocar vivências com Bela, Rita e Tati será uma linda jornada de aprendizado. Sinto que precisamos de assuntos que sugerem acolhimento, saúde mental, quebra de padrões, coisas simples do cotidiano feminino e muito mais. Tudo pode, desde que estejamos inteiras e leves para essa entrega a fim de aproximar as mulheres de casa com o nosso sofá” , disse em um comunicado.

Vale lembrar que ela também estará à frente do Vem Que Tem, programa que visa impulsionar as vendas da Black Friday em 28 de novembro.