Mayra Dugaich Halsey libera teaser de novo single ‘Lucky’

Na última segunda-feira (1), a cantora Halsey liberou um teaser de seu novo single, Lucky , que traz samples da música de Britney Spears do álbum, Oops! I Did It Again.

“Quando eu tinha 5 anos, sempre senti que a Britney estava cantando diretamente para mim. 24 anos depois, estas palavras parecem diferentes. te amarei para sempre”, afirmou.

Vale lembrar que a faixa de Britney Spears foi lançada em 25 de julho de 2000, como o segundo single de seu segundo álbum de estúdio. Os compositores da música são Max Martin, Rami Yacoub e Alexander Kronlund. Lucky fala sobre uma atriz famosa de mesmo nome que aparentemente tem tudo, mas se sente infeliz e solitária.

“But I’m so lucky, I’m a star, but I cry, cry, cry in the lonely heart thinking, if there’s nothing missing in my life, then why do these tears come at night” , canta Halsey.

A música fará parte do novo álbum da cantora. O primeiro single The End foi lançado no último dia 4 de junho e faz uma reflexão sobre seu estado de saúde.

Vale lembrar que seu quinto disco de estúdio ainda não teve título ou data de lançamento divulgados.

Halsey confirma diagnóstico de Lúpus

A cantora pop Halsey confirmou na última quarta-feira (5) que obteve o diagnóstico de Lupus , além de um “distúrbio linfoproliferativo raro de células T”.

Halsey havia sugerido um diagnóstico em uma postagem nas redes sociais no inicio desta semana, mas agora confirmou a doença.

“Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com LES lúpico (lúpus eritematoso sistêmico, o nome mais técnico para lúpus) e depois com um distúrbio linfoproliferativo raro de células T”, escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram .

E continuou: “Ambos estão atualmente sendo tratados ou em remissão; e ambos provavelmente terei pelo resto da minha vida. Depois de um começo difícil, lentamente consegui tudo sob controle com a ajuda de médicos incríveis. Depois de 2 anos, estou me sentindo melhor e estou mais grata do que nunca por ter a música para recorrer.”

O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que pode causar sintomas como dor, inchaço nas articulações, erupções cutâneas e cansaço .

Já os distúrbios linfoproliferativos causam uma produção descontrolada de linfócitos , um tipo de glóbulo branco .

A voz de Without Me , de 29 anos, chegou a dizer nesta semana que ela teve “sorte de estar viva”.

Confira: