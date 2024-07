The Music Journal Brazil André Fernandes é o novo parceiro do SBT

André Fernandes , um dos nomes de sucesso do segmento cristão foi anunciado como o novo embaixador do SBT . Evangelizar pessoas se tornou mais que um ato na vida do pastor, que tem ganhado notoriedade dia após dia tanto no universo digital, quanto no offline .

Ele organizou um dos maiores eventos de fé da história, reunindo mais de 150 mil pessoas simultaneamente on-line e de forma presencial.

O pastor construiu uma forte comunidade nas plataformas digitais, atualmente ele é um dos nomes mais procurados quando o assunto e fé e propósito, no Spotify e na Deezer ele está em segundo lugar entre os mais ouvidos do gospel, ele sempre se encontra em ascensão. Já em suas redes sociais, somam-se mais de 4 milhões de seguidores .

Fernandes esteve à frente de podcasts de grandes emissoras de televisão aberta no Brasil e hoje recebe o reconhecimento de grandes nomes do mercado. No último ano ultrapassou a marca de milhões de players no Spotify .

Na Deezer , ele está entre os mais 10 ouvidos da plataforma . André explora temas do cotidiano em suas mensagens, fazendo paralelos com assuntos que vão desde best sellers do jornal The New York Times a séries de mensagens como All In , baseada em um termo que nomeia uma jogada de pôquer .

Seu podcast no Spotify e Deezer Brasil é um dos mais ouvidos na categoria de espiritualidade e religião , e em sua plataforma Incendiários já ajudou mais de 10 mil pessoas a serem transformadas na busca por assuntos relacionados à fé, propósito, ansiedade, depressão e vida com Deus .

Autor de best-sellers como A Resposta que Você Precisa , Evangelho Sem Filtro, Três Dias no Barco e Manifesto , André Fernandes combina sabedoria bíblica com insights contemporâneos, tornando o evangelho acessível e relevante para a geração atual. Seu apelo transcende as barreiras tradicionais da religião, alcançando uma audiência diversificada em busca de significado e direção.

André Fernandes , tem 34 anos e é pastor sênior na Lagoinha Alphavill e, casado com Quézia Cádimo há mais de 13 anos é pai de três filhos, Cecília, Benício e Chloe . Com sua família reside em São Paulo desde 2022.

Sua história de vida envolve milagre, cura e transformação. André Fernandes pontua como um dos maiores desafios de sua história o ano de 2017 quando uma endocardite bacteriana aguda o manteve internado por 35 dias : “Eu estava pregando sobre curas, e de fato cri naquilo que eu estava ministrando anteriormente. Eu nasci de novo!”, afirmou André .

O pastor revela que os próximos passos em sua carreira são baseados no lançamento de um novo livro e um aplicativo que tem por intuito conectar e atender pessoas que precisam de suporte emocional com relação à ansiedade, depressão e outros temas.