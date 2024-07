Marcelo de Assis Paul McCartney confirma nova data em São Paulo

O ex-beatle Paul McCartney confirmou nesta segunda-feira (1) uma nova data de sua turnê Got Back Tour no dia 16 de outubro no Allianz Parque em São Paulo . Esse será o último show confirmado de McCartney no Brasil em 2024.

A pré-venda para os fãs de Paul McCartney cadastrados será exclusiva online e tem início nesta terça-feira (2), a partir das 10h. A venda do público geral começa na quarta-feira (3), ao meio-dia. A venda online será pela Eventim e com bilheteria na arena palmeirense.

Em menos de um ano, o eterno beatle soma 10 estádios lotados no país – juntando os shows esgotados desse ano e oito estádios em 2023: Maracanã (RJ), Allianz Parque (SP), MRV Arena (BH), BRB Arena (BSB) e Estádio Major Couto Pereira (CWB).

Esse retorno ao Brasil tem importantes marcos a serem celebrados: Em 2024, completam 10 anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque , sendo o primeiro show de música realizado no espaço. Em Florianópolis , esse será o primeiro show em estádio desde a última passagem do beatle pela capital catarinense, em 2012.

A Got Back Tour no Brasil é uma realização da Bonus Trac k, com direção de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer . Com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional, a empresa foi responsável pelo recente megashow da cantora Madonna , que reuniu 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana em maio desse ano, fechando a aclamada The Celebration Tour .

A empresa também realizou todas as turnês de Paul McCartney no país, desde 1990 . Nos últimos anos, assinou os festivais MITA e Doce Maravilha , e a turnê de Roger Waters .

Deezer revelou as 10 músicas mais ouvidas de Paul McCartney na plataforma

Nascido em 18 de junho de 1942 , em Liverpool, na Inglaterra, Paul McCartney se tornou uma das grandes lendas da música. Com mais de seis décadas de carreira, o cantor conquistou o público nos anos 1960 como integrante da banda icônica Beatles – ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, que se destacaram com centenas de hits memoráveis como Hey Jude, Let It Be, Yesterday e Penny Lane .

Após o fim do grupo em 1970, o ex-Beatles criou a banda Paul McCartney & Wings junto de sua esposa Linda McCartney e do guitarrista Denny Laine , ficando em atividade por 10 anos .

Na sequência, o artista apostou em sua carreira solo, mostrando sua versatilidade e atemporalidade através de 18 álbuns lançados – todos aclamados pela crítica – e parcerias com grandes nomes da geração contemporânea como Dua Lipa, Britney Spears, Kanye West, Rihanna , entre outros.

Para celebrar a vida e carreira de Paul McCartney, a Deezer divulgou a lista das suas 10 músicas mais ouvidas no último ano e destacou que o cantor teve picos de crescimento de até 221% nos streams dentro da plataforma , com destaque especialmente para o dia 16 de dezembro , quando ele realizou seu último show no Brasil, no Rio de Janeiro .

Confira:

1 . FourFiveSeconds

2. Say Say Say

3. Ebony And Ivory

4. Live And Let Die (Remastered)

5. Let Me Roll It (2010 Remaster)

6. No More Lonely Nights (2001 Digital Remaster)

7. Band On The Run (2010 Remaster)

8. Hope Of Deliverance

9. Once Upon A Long Ago

10. Maybe I’m Amazed (2011 Remaster)