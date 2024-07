Mayra Dugaich Paramount libera fotos inéditas do filme ‘Gladiador 2’

Nesta segunda-feira (1), a Paramount divulgou fotos inéditas do filme Gladiador 2 protagonizado por Paul Mescal e Pedro Pascal.

As imagens também trazem os personagens de Denzel Washington, Joseph Quinn e Connie Nielsen.

“Meu nariz é meio romano. Portanto, é útil neste contexto. O nariz que eu odiava quando estava no ensino médio – e pelo qual costumava levar críticas – tornou-se muito, muito útil quando Ridley precisava de alguém para estar no Gladiador II” , afirmou Paul Mescal.

Segundo o diretor Ridley Scott, o filme começa com a história de Lucius (Mescal) que tem esposa e filho e vive uma vida relativamente pacífica com eles até que os conquistadores de sua terra natal comecem a invadir. “Ele criou raízes em uma cidade costeira da Numídia. Ele é um homem de olhos azuis, pele clara e cabelos ruivos e não poderia ser mais diferente dos habitantes” , disse Scott. “É uma das últimas civilizações sobreviventes, à medida que os romanos começam a descer no Norte de África e a dominar tudo ”, finalizou.

Com roteiro de David Scarpa, a produção é de Michael Pruss, Doug Wick, Lucy Fisher, além de Scott.

De acordo com a Vanity Fair, o primeiro trailer do longa será lançado no dia 9 de julho. A estreia nos cinemas está marcada para 22 de novembro.