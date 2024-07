Mayra Dugaich Arthur Aguiar se manifesta após polêmica com filha

Arthur Aguiar se manifestou nesta segunda-feira (1), após a filha Sophia ser filmada falando que o cozinheiro particular tinha um “celular de pobre”.

Desde a publicação do vídeo, Arthur vem trocando farpas com Maíra Cardi nas redes sociais.

“Ela é uma criança, e o que a gente tem que fazer agora é consertar. Mas outro ponto de reflexão: ela só falou isso porque ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou, ela não ia tirar isso da cabeça dela” , afirmou o cantor.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa. Me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi” , disse Maíra em entrevista a Leo Dias.

“Quando a minha filha vem na minha casa, ela volta para a casa da mãe bem diferente. Quando ela chega aqui, rapaz… É complicado. Ela de fato volta bem diferente: mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante porque estou há muito tempo calado. E tá difícil ficar calado . Aqui eu não falo sobre dinheiro, ostentação. Para a minha filha, não tem essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso aqui”, disse Arthur .

“Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso!! Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com o seu BBB do que você ganhou lá! Todos sabem o tamanho da ‘sua’ equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar. Fora suas músicas caras e ruins que também me custaram uma boa grana para divulgar, colocar nas playlists e tudo mais! “, alfinetou Maíra nos stories.

Maíra Cardi obtem anulação de casamento com Arthur Aguiar

A justiça concedeu a Maíra Cardi a anulação de casamento com o seu ex-marido Arthur Aguiar , ex-participante do BBB .

A união foi desfeita depois que o Ministério Público propôs uma ação em 2017, quando Maíra ainda era casada com Egil Greto Guarize .

De acordo com informações do Metrópoles , Maíra e Guarize estavam casados desde o ano de 2014 e não seguiram para um divórcio legal . O portal ainda reportou que ela não tinha conhecimento de que seu enlace anterior, que foi realizado nos EUA , teria validade em território brasileiro.