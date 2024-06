Netflix libera trailer de filme com Halle Berry e Mark Wahlberg

Mayra Dugaich [object Object]

Na última quarta-feira (26), a Netflix liberou o trailer do filme A Liga , protagonizado por Halle Berry e Mark Wahlberg.

Os atores Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons completam o elenco. A direção é de Julian Farino.

“Mike (Wahlberg) está feliz vivendo uma vida simples como trabalhador da construção civil em sua cidade natal, Nova Jersey – até que sua namorada do ensino médio, Roxanne (Berry), aparece com mais coisas em mente do que romance. Sabendo que ele é o homem certo para o trabalho, ela recruta Mike para uma perigosa missão de inteligência na Europa que os junta novamente em um mundo de espiões e perseguições de carros em alta velocidade, com faíscas voando pelo caminho”, diz a sinopse.

Vale destacar que o filme de ação estreia no dia 16 de agosto.

Veja o trailer: